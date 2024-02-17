新华社巴黎2月16日电（记者乔本孝）法国总统马克龙与到访的乌克兰总统泽连斯基16日在巴黎签署《法乌安全合作协议》。当天早些时候，泽连斯基在柏林与德国总理朔尔茨也签署了一份双边安全协议。

据法国总统府公布的《法乌安全合作协议》文本，法国今年将向乌克兰提供价值30亿欧元（1欧元约合1.07美元）的军事援助。2022年和2023年，法国曾先后向乌克兰提供17亿欧元和21亿欧元军事援助。当天签署的协议涵盖安全合作、协调机制及救援、重建等内容，有效期10年。

德国总理朔尔茨16日在社交媒体上说，他同来访的泽连斯基签署了一份长期安全承诺协议，内容包括德国今年再向乌克兰提供70亿欧元的支持，协议还包含武器交付、紧急磋商机制等。

在与法国签署协议后举行的发布会上，泽连斯基表示，希望乌克兰与德国、法国签订的双边安全协议能促使美国继续援助乌克兰。

据乌克兰总统网站消息，今年1月12日，泽连斯基与到访的英国首相苏纳克在乌首都基辅签署两国国防和安全合作协议。根据该协议，英国今年将继续向乌提供25亿英镑（1英镑约合1.27美元）的军事援助。（参与记者：李超）

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