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欧盟要求以色列不要在拉法采取军事行动

2024年02月17日06:28 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月16日电（记者付一鸣）欧盟16日要求以色列不要在加沙地带南部城市拉法采取军事行动，以防止加沙地带人道主义局势进一步恶化。

　　欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天在一份声明中说，欧盟非常关注以色列可能在拉法开展地面行动的计划，目前有超过100万巴勒斯坦人正在拉法避难。欧盟要求以色列不要在拉法采取军事行动，因为这将使加沙地带本已灾难性的人道主义局势进一步恶化，并阻碍向该地区提供急需的基本服务和人道主义援助。

　　声明说，欧盟重申，必须确保始终根据国际人道主义法保护所有平民，并尊重联合国国际法院1月26日发布的具有法律约束力的临时措施命令。该命令要求以色列遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。

　　声明指出，欧盟承认以色列有权根据国际法和国际人道主义法自卫，再次呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）立即无条件释放所有被扣押人员。

　　近日，以色列对加沙地带进行持续打击，造成大量人员伤亡。多国担忧这会造成更大人道主义灾难，呼吁加沙地带尽快实现停火。巴勒斯坦加沙地带卫生部门15日发布的数据显示，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.86万人死亡、逾6.8万人受伤。

(责编：袁勃、曹昆)

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