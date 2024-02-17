2月16日，在德国慕尼黑，联合国秘书长古特雷斯在第60届慕尼黑安全会议（慕安会）开幕式上致辞。新华社记者张帆摄

新华社德国慕尼黑2月16日电（记者李超 贺飞）为期三天的第60届慕尼黑安全会议（慕安会）16日在德国南部城市慕尼黑开幕，将讨论乌克兰危机、巴以冲突等全球多个安全挑战。

联合国秘书长古特雷斯在开幕式上致辞，呼吁维护全球和平和建立现代全球秩序。他说，当今世界正面临核威胁、气候危机、人工智能风险等多重挑战，国际社会比过去75年来的任何时候都更加分裂。当前形式的全球治理正在加深分歧并助长不满情绪，国际社会需要以新的紧迫感和团结精神，寻求基于公正的解决方案，建立一个“让人人受益的全球秩序”。

慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在致辞中说，慕安会希望提供一个平台，通过对话促进和平。期待本届慕安会与会者在未来几天围绕全球各区域冲突和安全问题的讨论中，为当今世界悲观氛围找到“一线希望”。

2月16日，在德国慕尼黑，慕安会主席克里斯托夫·霍伊斯根在第60届慕尼黑安全会议（慕安会）开幕式上致辞。新华社记者张帆摄

慕安会主办方12日发布《2024年慕尼黑安全报告》，聚焦全球日益加剧的地缘政治紧张局势和经济不确定性。报告认为后冷战时代关于和平稳定和经济发展的乐观主义已经消散，世界面临陷入“双输”局面的风险。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”，如今已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一。

(责编：袁勃、曹昆)