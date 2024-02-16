新华社联合国2月15日电（记者 王建刚）中国常驻联合国代表张军15日在安理会反恐问题公开会上强调合作应对恐怖主义挑战的重要性，呼吁打击一切形式的恐怖主义，共同维护国际和平与安全。

张军表示，当前，国际社会面临的恐怖主义威胁依然严峻。随着巴以冲突持续升级，其外溢效应已导致多国仇恨犯罪激增，恐袭风险上升。当务之急是加沙地带尽快实现停火，避免中东局势滑向更加危险的境地。面对复杂形势和艰巨任务，国际社会必须进一步加强团结、深化合作，不遗余力打击恐怖主义。

张军说，恐怖分子活动范围广，组织网络复杂，人员流动频繁，仅凭一国之力难以应对和根除。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，支持联合国在国际反恐行动中发挥核心协调作用，全面落实安理会和联大相关决议及《联合国全球反恐战略》，打击所有被安理会列名的恐怖组织和人员。

张军表示，秘书长报告指出，阿富汗境内恐怖势力集中，“伊斯兰国呼罗珊省”与“东伊运”等恐怖势力相互勾结。国际社会要对此保持高度警惕，团结一致打击所有恐怖势力。西非和萨赫勒地区恐怖形势严峻，反恐能力不足是重要原因。联合国和国际社会要结合非洲国家需求，给予更大资源倾斜。

张军说，反恐必须树立系统观念，统筹政治、经济、司法、社会等手段，多管齐下，一揽子推进。要推动不同文明、不同宗教平等对话、互学互鉴、和谐共处，摒弃所谓“文明冲突论”。要坚持政治解决热点问题，防止恐怖势力利用冲突局势趁机做大。要促进经济社会可持续发展，重视青年教育和就业问题，积极开展预防性反恐和去极端化工作，着力应对滥用网络传播恐怖和极端思想问题。

张军表示，中方一贯高度重视并积极参与国际反恐合作。近期，中方发布了《中国的反恐怖主义法律制度体系与实践》白皮书，系统梳理总结中国反恐法治建设的实践与经验。未来中方将继续携手各方，全面落实中国领导人提出的全球安全倡议。

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