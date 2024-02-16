人民网讯 当地时间2月13日晚，2024年“四海同春”慰侨访演团亚太团慰侨访演在新西兰最大城市奥克兰开幕。容纳2000余人的奇里·特·卡娜娃剧院座无虚席，来自中国的艺术家和演员们带来的舞蹈、歌曲、杂技、戏曲、武术等精彩演出，让当地侨胞在喜庆欢乐、充满温情的节目中感受浓郁的新春氛围和乡音乡情。

2024年“四海同春”慰侨访演团亚太团团长张毅致辞。赵靖摄

“但愿人长久，千里共婵娟……”女高音歌唱家陈思思演唱的《但愿人长久》，一字一句，唱出了来自祖（籍）国的深深思念和问候；京剧梅派传人胡文阁带来的《贵妃醉酒》与《梨花颂》，展现出中国国粹的独特魅力，引来阵阵喝彩与掌声；来自新西兰华星艺术团的侨胞艺术家和演员们带来了热闹欢快的琵琶和打击乐《庆》……

女高音歌唱家陈思思演唱《但愿人长久》。赵靖摄

京剧梅派传人胡文阁带来《贵妃醉酒》。赵靖摄

中国铁路文工团独唱演员、第十二届中国音乐金钟奖声乐（民族）唱法金奖获得者马小明演唱歌曲《天路》。张凯摄

此次“四海同春”团亚太团由中国铁路文工团作为班底。中国铁路文工团有限公司总经理毛世民介绍：“我们精心准备了10多个节目，涵盖大型舞蹈、歌曲、器乐、杂技等，专门选派出团里的精兵强将，比如，歌曲《天路》演唱者马小明获得第十二届中国音乐金钟奖声乐（民族）唱法金奖，并多次参加央视春晚；杂技《十面埋伏》表演者延翔宇前不久表演的节目获得了国际大奖。”

驾车近两小时，侨胞李颐带着年迈的父母和16岁的孩子专门从汉密尔顿市到奥克兰观看演出。“对于远在海外的游子来说，在农历春节这个特殊的日子里，能欣赏到这么高水平的演出，非常不容易，也特别珍惜。”李颐说，之前听说艺术团要来新西兰，我们充满期盼，“孩子在新西兰出生，我一直带他学习中华文化，也希望他能更深刻感受中国年的隆重。”

“过去几天里，奥克兰沉浸在浓厚的春节氛围之中。”中国驻奥克兰总领事馆总领事陈世杰表示，华人社区举办了一系列春节庆祝活动，受到新西兰各族裔民众广泛欢迎，“四海同春”艺术团的到来，无疑将把龙年春节庆祝活动推向高潮，掀起新的中国热、春节热。

2024年“四海同春”慰侨访演团亚太团团长张毅说：“每逢佳节倍思亲。大年初一，‘四海同春’亚太团全体成员从北京出发，带着家乡父老的深情厚谊和美好祝福开展慰侨访演。希望通过‘四海同春’活动，为广大海外华侨华人带来高水准的艺术盛宴和浓郁的春节氛围，让大家更好地体验中华文化的魅力，一解思乡之情，一起向未来。”

2024年“四海同春”慰侨访演团亚太团访演现场。赵靖摄

自2009年起，“四海同春”艺术团每年春节期间赴海外及港澳地区开展慰侨访演，此前，该活动已向176个国次和港澳地区派出81个艺术团组，累计演出483场，在团结凝聚侨社力量、传承中华文化、促进中外人文交流、推动春节文化走出去等方面发挥了重要作用，受到了海外侨社的普遍欢迎，被侨胞们誉为“海外春晚”。

中国侨联有关负责同志介绍，2024年“四海同春”慰侨访演团组织亚太团、欧洲团、港澳团等3个团组前往相应地区开展演出活动，合计将演出16场。（记者江琳）

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