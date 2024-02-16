人民网威尼斯2月14日电 （记者谢亚宏）2月13日，为期两周的年度威尼斯狂欢节迎来最后一天，期间举行了威尼斯大学孔子学院与苏州丝绸博物馆合作主办的汉服巡游活动。

汉服巡游志愿者与出席嘉宾合影。人民网记者 谢亚宏摄

据介绍，这次参与巡游的服饰，是从苏州丝绸博物馆邮寄过来的，有融合苏州丝绸元素的清丽典雅的传统服饰，也有端庄大气的宋锦新中装。上午十点半，由22名中意志愿者组成的汉服巡游队伍从威大孔院向圣马可广场行进。志愿者们身着不同朝代的汉服并配以精致的妆发，成为威尼斯街巷中一道靓丽的风景线，吸引了许多沿途民众的目光。

队伍到达圣马可广场后，活动正式开始。出席活动的中国驻米兰总领事刘侃表示，活动为威尼斯狂欢节增添了中国文化元素，是不同文明交流互鉴的生动体现。威尼斯副市长玛尔表示，感谢华人为当地社会发展所作贡献，表示将进一步发展与苏州的友好关系。

在悠扬的传统音乐中，汉服走秀正式开始，穿着精美汉服的志愿者们依次登上舞台，只见他们有的款步上场，内敛含蓄；有的则昂首阔步，自信从容。他们或手持团扇扶风轻摇，或手拿折扇潇洒把玩，一扇一摇间，尽显淑女之清丽，透露文人之才情；或提牡丹花篮，或持清冽腊梅，轻摇轻摆，生动演绎出古时女子的灵动与活泼；或翻阅书卷，或俯身行礼，时而微微侧身，时而挑动衣袂，展现出古典之风韵。舞台上余音绕梁，台下的观众完全沉浸在这段东方美学的时光之旅中。在志愿者走下舞台后，观众们争相与其合影。

狂欢节观众与汉服巡游志愿者合影。人民网记者 谢亚宏摄

狂欢节观众与汉服巡游志愿者合影。人民网记者 谢亚宏摄

由于正值新春佳节，汉服巡游后当地华人侨团和武术学校还举行了舞龙舞狮、武术表演等节目，赢得了观众们的热烈掌声。

威尼斯大学孔子学院院长马晓辉表示，7个多世纪以前，马可·波罗这位来自威尼斯的旅行家开启了冒险之旅，沿着古丝绸之路到达了中国；如今，我们穿着丝绸服装来到意大利和世界人民的面前，希望带给人们更多美好的体验。“我们希望更多人了解中国传统服饰，通过服饰这种方式增进东西方文化交流。”

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