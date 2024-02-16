新华社北京2月15日电 题：“乘龙”双向奔赴 共寻“诗和远方”——世界共享中国春节旅游季

新华社记者闫洁

甲辰春来，福暖四海。

踏着春的脚步，不少国人选择来一场“说走就走”的海外旅行；迎着春的气息，不少外国人享受免签政策便利畅游神州大地。

从东方到西方，从北半球到南半球，中国龙年春节旅游季“双向奔赴”的人流，透露出中外游客美美与共的融融暖意，传递着以人文交流增进全球合作的浓浓美意，展现出中国持续扩大对外开放的满满诚意。

中国游客海外感受新春年味

继去年11月同马来西亚宣布签证便利政策后，中国今年1月又同新加坡、泰国相继签署互免签证协定。随着中国“免签朋友圈”持续扩容，中国公民出境越来越便捷。“新马泰”在今年春节继续成为热度不减的中国游客出境游目的地。

上海游客唐婷一家在春节前临时起意，选择去新加坡过年。“往返上海和新加坡的航班充足，加上那里气候温暖、景点丰富、美食众多，每个人都能找到喜欢的项目，非常适合全家出游。”

2月8日，游客在新加坡滨海湾花园举行的“春到河畔”春节庆祝活动上欣赏彩灯。（新华社发，邓智炜摄）

农历除夕，马来西亚总理安瓦尔到马六甲鸡场街参加活动，与当地市民和游客一起感受春节氛围。大年初一和初二，马来西亚旅游、艺术和文化部长张庆信专程到吉隆坡国际机场迎接中国游客并为他们带去纪念品……浓厚的年味，让春节假期期间造访马来西亚的中国游客印象深刻。

“中国龙、红灯笼……所有装扮都有非常浓厚的春节氛围！”辽宁游客冯女士告诉记者，大年初一晚上吉隆坡地标建筑双子塔的灯光变成“中国红”，“作为中国人，我非常激动”。

在泰国首都曼谷，当地唐人街所在的耀华力路两旁摊位上摆满了各种年货，吸引不少游客驻足。北京游客王轩雨告诉记者，这次春节旅行太方便，从出关到入境，全程相当“丝滑”，“曼谷唐人街的活动丰富多彩，在这里也能感受到浓浓年味。”

泰中旅游总商会副理事长吴明扬表示，中泰实行互免签证降低了旅游门槛和成本，将极大方便中泰两国人民往来，为泰国旅游业的复苏注入强大动力，同时使“中泰一家亲”亲上加亲。

2月10日，演员在泰国曼谷唐人街举行的“欢乐春节”活动上跳舞。当日，泰国“欢乐春节”文化活动在曼谷唐人街举办。（新华社发，拉亨摄）

携程平台数据显示，今年春节假期首日出境游订单较2019年同期实现增长；飞猪平台数据显示，今年春节假期前三天，已对中国游客实行免签的马尔代夫、马来西亚、新加坡等目的地旅游商品预订量超过2019年春节同期。

随着中国春节出境游持续回暖，欧洲多国人士也在期待中国游客的到来为欧洲旅游业增添热度。

为迎接龙年春节到来，英国首都伦敦市中心的一家米其林餐厅特别推出春节菜单，不仅有主打中国龙和红灯笼元素的菜式和甜品，还包含一款以中国剪纸为灵感的特调鸡尾酒。餐厅市场经理劳伦·多兹说，春节是一个“特殊时刻”，期待更多中国游客来到英国。

瑞士少女峰铁路公司首席执行官乌尔斯·凯斯勒告诉记者，到访少女峰地区的中国游客人数正稳步上升。2月8日至20日期间，少女峰铁路公司在列车和站台上用充满东方元素的装饰为中国游客送上祝福。

意大利国家旅游局局长兼首席执行官伊万娜·耶利尼奇说，春节是中国游客到访的高峰期。中国出境游市场潜力巨大，在以龙年春节假期为起点的2024年，预计中国游客赴意大利旅游规模将全面恢复，这不仅将惠及意大利旅游相关产业，还将为“意大利制造”、零售及餐饮等行业带来机遇。

据中国国家移民管理局预测，今年春节假期全国口岸日均通关人数将达180万人次，较去年春节增长约3.3倍，与2019年春节出入境流量相当。

外国游客来华品鉴中华文化

这个春节，利用免签政策到中国旅游，体验绚烂多彩的中华文化，感受古老而现代的中国气象，共享春节期间的中国浪漫，正成为不少外国人的新念想。

11日大年初二一早，286名马来西亚游客搭乘吉隆坡至辽宁沈阳的包机落地沈阳桃仙机场，成为上海春秋国际旅行社（集团）有限公司沈阳分公司今年春节接待的第一个入境游大团。根据行程安排，他们不仅要游览沈阳经典景点，还要去北市场“赶大集”、欣赏新年烟花秀、品尝地道沈阳美食。

2月11日，游客在沈阳中街游览。春节期间，各地灯火璀璨、火树银花，呈现出一幕幕流光溢彩的视觉盛宴。（新华社记者潘昱龙摄）

带着全家出游的马来西亚游客洛伊说，之所以来沈阳旅游，就是想让老人和孩子感受不同气候条件下的自然之美，体验不同的文化和传统。“沈阳的美食文化同样闻名遐迩。我们的行程包括品尝老边饺子、李连贵熏肉大饼和沈阳鸡架，全家人都很期待！”

来自玻利维亚的卡拉·尤克拉以前从没见过雪，这几天在哈尔滨中央大街、群力音乐公园和太阳岛雪博会观赏了各种冰雕和雪雕作品，拍了许多照片来留住这份独特的冰雪记忆。其中，太阳岛雪博会的大型雪雕作品“龙腾福山”让尤克拉印象最为深刻。这条高17米、用雪量2200立方米的“巨龙”蜿蜒盘旋、张开龙爪，仿佛要从雪地中腾空而起。

“龙在中国传统文化中有吉祥的寓意，”尤克拉说，“我把冰雪游的照片发在社交媒体上，家乡不少亲友都想来哈尔滨看看。我邀请他们来这里感受冰雪的独特魅力，一定会不虚此行。”

2月12日，旅拍游客在哈尔滨建筑艺术广场身着盛装拍照。（新华社记者王建威摄）

几天前，在荷兰首都阿姆斯特丹史基浦机场，荷兰埃尔芬娱乐支持公司高管扬·范埃尔夫和米希尔·弗洛鲁塞匆匆登上赴华航班。两人都是第一次去中国，交谈中难掩兴奋。范埃尔夫告诉记者，他非常期待看到北京这座城市，感受中国文化。弗洛鲁塞则想游览心心念念的故宫和长城，品尝中国美食。

弗洛鲁塞说，单方面免签政策的试行是“中国送给荷兰的一份礼物”，实行免签政策后去中国非常方便。目前，公司正与中国商业伙伴合作筹备中国中央芭蕾舞团赴荷兰等欧洲国家的巡演，这次去北京就是要商定相关事宜。

上海春秋国际旅行社（集团）有限公司副总经理周卫红告诉记者，海外游客期待和国人一同感受春节团圆欢乐的氛围，也热衷体验中国的传统文化和民俗活动，故宫、秦始皇兵马俑、上海的弄堂都是他们青睐的“打卡地”。

中国海南航空公司柏林办事处表示，得益于中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等欧洲国家试行单方面免签政策，海南航空2月从柏林直飞北京的航班经济舱客座率已超过80%，在值机柜台能明显感受到赴华外国游客的增加。今年4月起，海南航空北京至柏林直飞航线将增至每周五班，进一步助力中德两国间的友好交流。

“双向奔赴”助力中外相知相亲

春节承载着和平、和睦、和谐的中华传统文化理念。世界共享中国春节旅游季，是中华文明与不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现。

在全球化的今天，中外人员密切交流对于推动全球化发展至关重要。毫无疑问，中外游客加速“双向奔赴”不仅将增进彼此交往和了解，还将带动文化、商贸、科技等各领域交流与合作，有助于各领域资源共享与互补。

中国旅游研究院日前发布的《中国出境旅游发展报告（2023-2024）》显示，随着中国旅游市场动能和居民出境游意愿的增强，国际旅游复苏节奏有望明显加快。

2月14日，游客在南京夫子庙景区赏灯游玩。（新华社发，苏阳摄）

联合国世界旅游组织执行主任娜塔莉娅·巴约纳日前表示，中国的免签政策显示了中国对世界旅游业的信心，将有助于世界旅游业回暖。中国正越来越开放，中国旅游业的蓬勃发展也将带动周边国家旅游业共同发展。

根据世界旅游组织1月19日公布的《世界旅游业晴雨表》，国际旅游人数将在2024年恢复到疫情前的水平。由于签证便利化和航空运力提高，预计中国出境和入境旅游市场将在2024年快速发展。

正如西班牙《国家报》报道所说，中国采取切实举措促进旅游业发展、推动经济和人员交流，“展示出持续扩大对外开放的诚意”。

龙马精神万象新。我们有理由期待，世界共享中国春节旅游季的热度将不断延续，让中外民众在密切交往中增进理解和信任，共同书写更多新时代相知相亲的精彩故事。

(责编：于洋、崔译戈)