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泰国艺术大学举办汉语影视作品配音比赛

2024年02月16日10:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月15日电 （记者孙广勇）泰国艺术大学2月13日举办以庆祝“一带一路”倡议十周年和中国春节为主题的第二届汉语影视作品配音比赛。该校中文专业和亚洲研究专业中文方向二年级和三年级的泰国学生参加活动，参赛作品包括《长相思》《功夫熊猫》和《星汉灿烂》等知名影视剧中的选段。

比赛由泰国艺术大学中文专业的老师们担任评委，并邀请该校校友以及五个中国家庭担任大众评审。活动以师生合唱李玟的《你留下的爱》拉开序幕，以纪念泰国艺术大学创始人诗力帕。六组参赛同学进行了精彩的配音表演，评委及大众评审团评分，最终评选出一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖。

恰逢春节，活动特别设计了带有年味的表演，由中文专业二年级的同学和现场观众一起大合唱《大团圆》，中国家庭的孩子们也一起唱跳，现场气氛温馨融洽。为了感谢远道而来的中国家长，活动特别邀请他们与现场观众一同回忆童年和青春，共同演唱《大风车》《舒克贝塔》等经典歌曲。泰国艺术大学中文专业四年级的同学为现场的学弟学妹、老师和嘉宾送上祝福，并演唱了中文歌曲。

此次活动促进中泰人文交流，彰显了泰国大学生对汉语及中国文化的热爱和理解。

(责编：于洋、张悦)

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