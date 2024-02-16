2月8日，媒体拍摄采访设备架设在美国首都华盛顿的美国联邦最高法院外。美国联邦最高法院2月8日上午开始审理前总统特朗普参选总统资格上诉案，听取相关辩论。新华社发（亚伦摄）

新华社北京2月15日电 美国联邦最高法院13日发出指令，关于前总统特朗普提出冻结否决其总统豁免权的裁决，特别检察官杰克·史密斯要在20日前做出回应。而这位牵头指控特朗普试图推翻2020年总统选举结果的检察官14日就回应要求驳回特朗普诉求，否认特朗普享有“豁免权”。

这一段“攻防”是特朗普在本次美国总统选战中的法律缠斗之一。特朗普以总统豁免权为由，希望免于在联邦大选案中受到刑事指控。美国媒体评论说，特朗普对此案的应对手法就是“拖”字诀。与此同时，指控方则希望按下“快进”键。

全是乱象

特朗普身陷4起刑事案件，其中包括2起联邦案和2起州案，涉及在2016年总统选举前向女演员支付“封口费”、卸任总统后处理机密文件不当、干预2020年总统选举等行为，让他合计受到91项罪名指控。特朗普还被卷入2起民事案件。特朗普是美国历史上首位受到刑事起诉的前总统，他否认全部指控，称这些旨在阻挠自己竞选总统。法律缠斗也为今年的美国大选更添乱象。

这是2022年8月26日拍摄的美国联邦调查局申请搜查前总统特朗普住所海湖庄园时向法院提交书面证词的部分内容。这份38页的文件有大量内容被涂黑加密。新华社记者刘杰摄

在联邦大选案中，特朗普方面去年12月提出请求，主张他作为前总统享有刑事豁免权，不应受到刑事指控。不过，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院今年2月6日驳回豁免权主张，认定特朗普“在总统任内享有的一切行政豁免，不再能让他（卸任后）免于当前的（刑事）指控”。

而在15日，特朗普的另外两件刑事案件都到了关键节点。他预计15日在纽约出庭，而佐治亚州的法庭则会在15日就面临干预总统选举结果案举行听证会。美国有线电视新闻网（CNN）近两日连发评论说，特朗普在联邦大选案和其他的各州刑事案件中，就是一个“拖”字诀，想拖到今年11月的总统大选之后。

特朗普在拖时间，特别检察官史密斯则狂按快进键。按最高法院的要求，史密斯20日前回应即可，但他第二天就露面了。

这是2021年1月14日国会山骚乱后，在美国首都华盛顿特区的国会区域拍摄的美国国民警卫队士兵。新华社发（沈霆 摄）

史密斯在14日的回应中否认特朗普享有“豁免权”，并强调寻求快速审理。去年8月正式起诉特朗普时，史密斯就明确表示，他将寻求“快速审判”。

英国广播公司评论，特朗普的司法诉讼虽然受挫，而拖延策略却获得了成功。特朗普的联邦大选案原定于3月4日开庭。但《纽约时报》报道，现在特朗普挑起所谓“豁免权”争议，如期开庭肯定被“搅黄了”。主审法官已正式宣布推迟庭审。美国《政治报》网站报道，史密斯已要求法院尽快裁决特朗普“豁免权”纠纷，以便能及早开庭。

特朗普牵涉的刑事案件让今年的美国大选充满了乱象。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校法学教授里克·哈森说，美国宪法不禁止被起诉、定罪甚至入狱服刑的人竞选和当选总统。《纽约时报》的文章则指出，从法律实践的角度看，选举一名被监禁者当美国总统将引发一场“法律危机”。

尽是政治

虽为刑事案，但全是政治账。

目前，特朗普在美国共和党党内初选居于领先优势，很可能再次代表共和党角逐总统之位。但特朗普牵涉的案件快速进入庭审，他的选情势必受到冲击。庭审的风吹草动，更会让民主党“捡到枪”，火力全开，大加挞伐。

特朗普的律师团称联邦大选案具备政治动机。他们12日提出，在选举白热化阶段推进长达数月的特朗普刑事诉讼案，“将极大扰乱”特朗普对抗民主党籍现总统拜登的竞选能力，“这似乎是特别检察官持续要求加速（案件审理）的关键所在”。

彭博社与美国晨间咨询公司进行的民调显示，若特朗普被判有罪，半数以上的摇摆州选民将不会投票给他。

但另一方面，若特朗普的拖延策略成功，将案件审理暂时冻结，不仅可在选举周期尽最大可能管控负面舆情，而且按照《纽约时报》的说法，若特朗普最终赢得总统选举，就职后将有权命令司法部撤销对他的刑事诉讼。（记者：马骁、海洋、孙丁、熊茂伶；编辑：王丰丰、闫珺岩、程大雨）

(责编：于洋、崔译戈)