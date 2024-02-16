新华社布鲁塞尔2月15日电（记者付一鸣）为期一天的北约成员国国防部长会议15日在比利时首都布鲁塞尔结束。会议就加强北约的威慑和防御以及对乌克兰的支持等问题展开讨论。

北约秘书长斯托尔滕贝格在会后举行的新闻发布会上表示，安全环境日益恶化，但目前没有看到针对北约成员国的“迫在眉睫的军事威胁”。

斯托尔滕贝格说，北约在增加国防投入方面取得“历史性进展”。预计今年将有18个北约成员国的国防投入占比达到国内生产总值（GDP）的2%，而2014年达到这一占比的仅有3个成员国。北约欧洲成员国国防总投入今年将达到3800亿美元，相当于这些国家GDP总量的2%。而自2014年做出国防投入承诺以来，到今年年底，北约欧洲成员国和加拿大增加的国防投入预计将超过6000亿美元。

斯托尔滕贝格说，防长会上还讨论了增加弹药生产问题。为补充库存并继续支持乌克兰，北约弹药生产需要“从和平时期的慢节奏转向冲突时期所需的快节奏”。在过去数月，北约已经同意了价值百亿美元的合同。

在乌克兰问题上，斯托尔滕贝格说，北约盟国正力求实现向乌克兰交付100万架无人机的目标。20个北约成员国同意组建排雷联盟。自俄乌冲突爆发以来，美国已向乌克兰提供了约750亿美元的军事、金融和人道主义援助，其他北约成员国和伙伴国已提供总计超过1000亿美元的援助。

1949年4月4日，美国与加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利共12国在华盛顿签署《北大西洋公约》。经过多轮扩张，北约目前有31个成员国。

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