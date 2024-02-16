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也门胡塞武装称在亚丁湾袭击英国商船

2024年02月16日09:51 | 来源：新华网
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新华社开罗2月15日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚15日发表声明说，该组织向在亚丁湾行驶的一艘英国商船发射了数枚导弹，并准确击中目标。

这张2月15日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在萨那发表声明。新华社发

这张2月15日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在萨那发表声明。新华社发

萨雷亚说，遭袭船只名为“莱卡维托斯”号。胡塞武装将采取更多措施对美英两国的空袭进行报复。

公开航运资料显示，“莱卡维托斯”号是一艘悬挂巴巴多斯国旗的散货船，由一家英国公司运营。

英国海上贸易行动办公室15日早些时候说，一艘在亚丁湾航行的商船当天报告说距该船不远的海面发生爆炸，没有造成人员伤亡和船体损坏。消息未透露遭袭船只名称。

另据胡塞武装控制的马西拉电视台15日报道，美英两国当天再次对也门红海城市荷台达发动空袭。本月7日以来，胡塞武装每天都报告美英两国对也门北部萨达省和西部荷台达省等发动空袭。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：于洋、崔译戈)

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