新华社贝鲁特2月15日电（记者谢昊）黎巴嫩总理米卡提15日强烈谴责以色列对黎南部持续发动侵略并造成黎平民死亡，特别是14日晚对黎南部城市奈拜提耶发动袭击造成一家7口人死亡。

据黎巴嫩国家通讯社报道，米卡提在一份声明中说，鉴于以色列持续进行侵略和杀害平民的行为，以及以军袭击造成的大规模破坏，他已要求黎巴嫩外交部长向联合国安理会提交一份针对以色列的紧急申诉。

黎巴嫩国民议会议长贝里15日谴责以色列在奈拜提耶发动袭击造成妇女儿童伤亡，呼吁立即采取紧急行动以“阻止以色列的杀戮”。

联合国驻黎巴嫩临时部队发言人泰嫩蒂15日对跨越黎以边境“蓝线”的交火表示深切关注，并重申针对平民的袭击违反了国际法并构成战争罪。他敦促有关各方立即停止敌对行动，防止局势进一步升级，并强调必须加强外交努力，以恢复稳定，确保居住在“蓝线”附近所有平民的安全。

黎巴嫩安全和医疗人士告诉新华社记者，以色列14日晚对黎以边境地区的袭击已造成8人死亡、6人受伤。救援人员仍在废墟中进行搜寻。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），其军事组织向以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军则还以空袭和炮击。近两天来，黎以局势有所升级。以色列军方15日发表声明说，以军战机当天袭击了数十个黎巴嫩真主党目标，其中包括军事建筑和基础设施。以军还宣布14日晚对奈拜提耶发动了空袭，炸死真主党精锐部队的一名高级指挥官。

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