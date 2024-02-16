人民网布宜诺斯艾利斯2月13日电 （记者许放）1月11日至29日，清华大学“丝路天涯”全球胜任力海外实践课程支队先后访问智利、阿根廷，调研中拉合作发展情况、促进中拉人文交流，期间开展各类活动近30场。本次实践课程由清华大学人文讲席教授赵月枝、清华大学新闻与传播学院教授胡钰带队，支队成员包括来自清华大学新闻与传播学院、日新书院、社会科学学院、法学院、电机系的11名博士生、硕士生和本科生。

在智利访问期间，支队与当地民众同庆中国春节，受邀在圣地亚哥2024年“欢乐春节”龙年庆典活动中开设文化展位，现场演奏民族乐器，邀请民众手绘中国印象和新年祝福，中国驻智利大使牛清报和智利天主教大学校长桑切斯参加活动并予以肯定。支队与智利天主教大学、智利大学和智利“中国对拉美和加勒比影响”千禧研究中心等开展学术对话，洽谈学院合作事宜；与智利合作社电台和新华社驻圣地亚哥记者座谈，调研中国形象在当地的传播建构。支队还拜访了智利著名画家雕刻家万徒勒里先生孙女、万徒勒里基金会执行董事玛尔瓦·万徒勒里女士，共同展望中智青年合作前景。

支队在智利开展交流活动。清华大学“丝路天涯”全球胜任力海外实践课程支队供图

在阿根廷访问期间，支队与火地岛省政府开展多轮座谈，参观中国工商银行（阿根廷）股份有限公司总部、华为阿根廷代表处、阿根廷中国贸易商会及布宜诺斯艾利斯创新园区，调研阿根廷国家通讯社美洲通讯社、《当代》杂志社，并与人民日报社、新华社驻阿根廷记者座谈，了解两国信息传播现状。支队还参访了阿根廷国家科技委员会总部，并与阿根廷国立二月三日大学、拉努斯国立大学的师生对话；与阿根廷武术协会共同举办联谊晚会，跟随阿根廷华裔主持人林文正探访布市中国城变迁，深入了解当地华人华侨生活。最后，支队拜访中国驻阿根廷大使馆，向王卫大使汇报调研收获，得到大使充分肯定和悉心指导。

支队在阿根廷开展交流活动。清华大学“丝路天涯”全球胜任力海外实践课程支队供图

通过本次实践调研活动，支队成员对拉美社会现实、中拉合作现状和拉美民众心中的中国形象获得了更清晰的认知，增强了对中拉人文交往持续推进的信心，搭建起清华大学开展中拉青年对话的友谊之桥。

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