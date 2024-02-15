新华社布鲁塞尔2月15日电（记者康逸）欧盟委员会15日发布冬季经济预测报告，将去年欧盟和欧元区经济增长率从秋季预测的均为0.6%下调至均为0.5%，并将2024年欧盟经济增长率预期从1.3%下调至0.9%，欧元区经济增长率预期从1.2%下调至0.8%。

报告预测，2025年欧盟和欧元区经济将分别增长1.7%和1.5%。

报告指出，家庭购买力下降、货币政策大幅收紧、财政支持部分退出以及外部需求下降等因素导致去年经济增长受到抑制。去年下半年勉强避免了技术性衰退之后，欧盟经济在今年第一季度的增长前景仍然疲弱。

此外，报告指出通胀水平下降好于预期。从年度看，欧盟通胀率将从去年的6.3%降至今年的3.0%，2025年降至2.5%；欧元区通胀率将从去年的5.4%降至今年的2.7%，2025年将降至2.2%。

报告认为，能源价格下降以及经济增长势头疲弱导致通胀下行。然而在短期内，各成员国能源补贴措施到期以及航运成本上升也将带来一定的价格上涨压力。

报告还预计，今年欧洲经济活动将逐步加速。随着通胀持续减弱，实际工资增长和劳动力市场韧性将会支持消费反弹。投资也将受益于信贷条件逐步放松和相关支持措施。

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