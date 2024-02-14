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共庆农历新年 筑牢传统友谊

2024年02月14日13:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢2月13日电 （记者宋亦然）利马消息：一串串红灯笼随着海风起伏，精心装饰的中国结随处可见，悠扬的中国传统民乐不绝于耳……当地时间2月6日，中国驻秘鲁大使馆在秘鲁首都利马市的中国公园举办“欢乐春节”龙年庆典。中国驻秘鲁大使宋扬、秘外交部部长冈萨雷斯—奥莱切亚、外贸和旅游部长马修斯、文化部长乌特亚加、外交部秘书长施亚莱尔、首都利马市长洛佩斯—阿里亚等出席活动。

嘉宾合影。中国驻秘鲁大使馆供图

嘉宾合影。中国驻秘鲁大使馆供图

得知庆典活动要在中国公园举办，不少利马市民和海外游客早早赶来参加。“我知道在中国传统文化中，龙代表着勇敢、智慧和好运，是最具代表性的吉祥象征之一。”现场参加活动的秘鲁市民何塞表示，“听说今天的活动上会有许多与龙相关的文化活动，我特地赶来体验，希望能进一步增进对中国传统文化的了解。”

1849年，首批华人抵达秘鲁并迅速融入当地社会。目前，有华人血统的秘鲁人已超过300万。“长期以来，秘鲁文化与中国文化深度融合，春节也成了当地人庆祝的重要节日。”秘鲁首都利马市市长洛佩斯—阿里亚加说。活动现场，中秘两国文化志愿者继续弘扬传统友谊，携手为观众们奉上了一场精彩的文艺盛宴。

参观者欣赏舞龙舞狮表演。中国驻秘鲁大使馆供图

参观者欣赏舞龙舞狮表演。中国驻秘鲁大使馆供图

舞龙舞狮、民乐合奏、国风舞蹈、中国武术……表演者们炫目的动作和矫健的身姿引得现场参观者们连连喝彩，欢笑声和热烈的掌声此起彼伏。中国首都北京和秘鲁首都利马是友好城市，从北京远道而来的非遗展示团队在现场布置了内容丰富的文化长廊。换上端庄的汉服、优雅的旗袍，串一串饱满的冰糖葫芦，提起毛笔亲手书写自己的中文名字，拿着代表好运的“红包”和亲自制作的糖画等合影留念……精彩纷呈的庆典活动一直持续到夜幕降临。高大的棕榈树映衬着海滨公园里鲜艳的中国红，太平洋东岸的晚霞和璀璨夺目的十二生肖彩灯交相辉映，不管是否相识、不管来自何处，现场参观者挽着手随着音乐起舞，庆典活动的喜庆氛围也达到了顶峰。

中方文化志愿者表演传统民乐。中国驻秘鲁大使馆供图

中方文化志愿者表演传统民乐。中国驻秘鲁大使馆供图

近年来，随着中秘务实合作的不断深入，两国人文交流越来越频繁、两国人民的情谊也越来越深厚。目前，秘鲁自华进口额显著提升、对华出口产品日益丰富，中国已连续九年成为秘鲁最大贸易伙伴；中国在秘投资增长不仅体现在长期合作的矿业领域，还涵盖基础设施建设、能源等领域。“秘鲁和中国都是具有数千年悠久历史的文明古国，秘中兄弟情谊建立在友爱、团结、合作等共同的价值观基础之上。”秘鲁外交部部长冈萨雷斯—奥莱切亚说。

今年是中秘建立全面战略伙伴关系11周年，也是中秘两国建交53周年。此外，今年秘鲁将第三次举办亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议。“中国和秘鲁是兄弟国家，是全面战略伙伴，是实现构建人类命运共同体崇高目标征途中的同行者。”中国驻秘鲁大使宋扬说。宋扬表示，“坚信在各方共同努力下，中秘关系必将迈上新的台阶，结出更多硕果。”

(责编：贾文婷、吴成良)

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