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 普宁英歌舞动伦敦 

2024年02月14日11:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦2月12日电 （余颖）一万公里有多远？中国广东普宁到英国伦敦的距离。2024龙年春节，普宁南山英歌队教练、普宁英歌舞国家级代表性传承人陈来发带领南山英歌队亮相伦敦。他说，舞英歌五十年，这是跑得最远的一次。

三天的紧张行程，陈来发和十六名英歌队员不分昼夜地忙碌。凌晨三点，队员们已在更衣上妆，一笔一画，用油彩勾勒脸谱，准备好最佳状态迎接上场。连日来，队员们倾情为观众出演，英歌舞动伦敦，为伦敦的中国“年味”增添了亮丽的色彩。

大年初二伦敦市中心巡游活动人山人海，英歌队员以梁山泊英雄形象造型出街，着武术服，手执特制双短棒叩击起舞，锣鼓、螺号响起，队员不时改变舞姿和节奏，现场欢呼声此起彼伏，民众纷纷用手机拍照、录影。

特拉法加广场新春庆典，70万民众现场围观，南山英歌队第一个出场，瞬间能量加倍放大，炸翻全场。粗犷多变的步伐、上下翻飞的舞棍让观众目不暇接，台上气势恢宏，台下鼓掌呼应，融成一片。

伦敦文化艺术地标伯灵顿拱廊，奢华厚重的时装走秀台化身非遗舞台，舞者步伐铿锵，和鼓而舞进入长廊，剧院沉浸式表演氛围感拉满。英歌快闪还出现在皮卡迪利大街，玩转酷炫街头风……

此情此景向世界展现着英歌舞的风采，传递着浓郁的中国“年味”，诠释着东西文化美美与共、各美其美的深刻内涵，正是东西方民心相通、文明交流互鉴的生动写照。

英歌舞一行伦敦吸睛无数，英歌表演的风采进入了多家英国媒体的镜头，甚至登上了时尚媒体。“第一次见这种舞蹈，太酷了！”“美丽多彩的服装和令人惊叹的表演！”“很有活力！”“有气势！”……面对记者的镜头，英国民众连连称赞。

英歌队伦敦之行的短视频刷屏海外社交媒体平台。英歌非遗文化在海外激起浪花朵朵，更多的热烈反响还在持续……仅大年初三伯灵顿拱廊官方Instagram直播英歌舞活动，一条详解英歌吉祥平安、扬正压邪寓意的贴文，就收获了几百条网民表示认同的留言。

返程前，陈来发感慨道，“伦敦人好热情，我们东方的民间文化，他们都能融入进去，这种气氛我感觉到了！”他不无激动地表示，希望明年再和大家见面。与伦敦的第一次邂逅后，陈来发更加相信，英歌是广东潮汕的，也同样是世界的。

欢送之际，伦敦各方已开始期待英歌书写更多的友好交流故事。正如主办伦敦新春盛典的伦敦华埠商会主席邓柱廷所说，春节是中国的，也是世界的，坚持举办新春盛典，就是希望让海外民众感受到多姿多彩的中国传统文化，讲好非遗故事、传播中国文化，欢迎英歌再来！

(责编：艾雯、吴成良)

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