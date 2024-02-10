与会嘉宾体验中国书法创作。郭文成摄

人民网吉布提市2月9日电 （张志文、米鹏）2月7日，中国人民解放军驻吉布提保障基地举办以“赓续友谊、共贺新春”为主题的春节文化交流活动，庆祝中国—吉布提建交45周年和中国农历新年。吉布提军政部门、驻吉外军、我驻吉使馆及中资企业等180余位嘉宾应邀参加。

基地司令员李朝辉海军大校在致辞中表示，春节传承着和平、和睦、和谐的中华传统文化理念，虽源于中国，却属于世界，中国之龙在奋飞腾飞之时，也时刻胸怀天下，致力构建人类命运共同体，努力为世界和平与发展作出积极贡献；新的一年，我们愿与各方携手并肩，以人类前途为怀、以人民福祉为念，共筑和平安全根基，共聚友好合作力量，共走多边主义大道，共建发展繁荣未来。

吉布提国民议会议长迪莱塔在致辞中表示，感谢保障基地的盛情邀请，我刚受邀以吉布提国民议会议长的身份访问中国，重申了一个中国政策原则的必要性，这对健康和平的国际关系会起到重要作用，我们将严格遵循两国领导人的共识，充分考虑各自同胞的利益，肩负起我们对历史的责任，满怀信心地踏上两国共同发展进步的漫漫长路。

中国驻吉布提大使胡斌在致辞中表示，今年是中吉建交45周年，中吉友好合作是合作共赢、相互信赖的典范，安全合作是其中的重要组成部分，彰显了两国伙伴关系的战略性；吉布提作为非洲之角、和平绿洲，在维护非洲之角地区和平稳定方面发挥了重要作用，在45周年新起点上，中方愿继续同吉方保持合作，推进包括基地以及地区安全战略等各领域合作，更好造福各国和各国人民，为地区和世界和平繁荣做出新的贡献。

据悉，我驻吉布提保障基地积极践行开放包容、合作共赢的理念，加强与吉方和驻吉外军联系，定期为吉方军事人员开展基础技能培训，常态为吉方民众提供人道主义救援，打造“东非之角”国际医学论坛、“东非勇士”多边军事技能竞赛、多国体育竞赛等军事外交活动品牌，扩大国际影响力、促进区域合作与稳定，为地区持久和平与共同繁荣作出积极贡献。

中国剪纸艺术吸引当地人士参与体验。陈锦俊摄

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