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中国“蓝盔”与多国维和友军共度农历新年

2024年02月10日10:24 | 来源：人民网-国际频道
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图为维和官兵与外军人员共同包饺子。胡光明摄
图为维和官兵与外军人员共同包饺子。胡光明摄

人民网贝鲁特2月9日电 （记者薛丹）当地时间2月7日，由中国第22批赴黎维和建筑工兵分队携手多功能工兵分队、医疗分队在地中海畔中国工兵营举办“海外迎新春，同圆和平梦”主题春节文艺晚会。联黎部队高层、多个出兵国维和人员等受邀参加，大家欢聚一堂共度中国龙年新春，共同表达追求和平、祝福祖国、思念亲人的美好愿景。

红灯笼、中国结、福字贴、春联等中国春节元素把营区装点得喜气洋洋、红红火火，“中国红”与“维和蓝”交相辉映，年味十足的春联更让中国维和官兵有种“身在家乡”的感觉。为迎接外宾的到来，中国维和官兵们精心准备了包饺子、尝美食、写书法、品茶艺、剪花纸等中国传统春节文化活动。精彩上演的联欢晚会更是在异国他乡掀起了一股“中国风”。

“我今天不仅体验了包饺子、写汉字的乐趣，同时还观看了一场非常完美的文艺演出，我感到很开心！”联黎部队任务支援部物流服务部门副部长卢西洛·洛佩兹·迈耶说。

建筑工兵分队队员王忍表示，春节是中国的，也是世界的。走出国门，我们不仅承担着维护世界和平的神圣使命，同时也肩负着传播中国文化的光荣任务。农历新年被确立为联合国假日以后，在维和营地举办新春联欢晚会，可以让世界友人更好地了解中国、走进中国。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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