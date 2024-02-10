人民网约翰内斯堡2月8日电 （张茜）当地时间2月8日，南非总统拉马福萨在开普敦市政厅发表了备受关注的第八次国情咨文，回顾了过去五年的国家发展情况。拉马福萨表示，过去五年是恢复、重建和更新的时期，南非政府在连续十多年经济低迷之后亟需振兴经济。

目前，南非的经济规模已经达到过去30年来的三倍之多。通过五次南非投资大会筹集了1.5万亿兰特的新投资承诺，其中超过5000亿兰特已经转化为实际的投资。与此同时，就业人数也取得了显著增长，从1994年的800万人增加到目前超过1670万人。拉马福萨指出，通过总统就业刺激计划，已创造超过170万个就业和生计机会。通过总统青年就业干预计划建立了SAYouth.mobi平台，已有超过430万年轻人参与，并有160万年轻人获得了就业机会。

拉马福萨强调，政府已制定计划，通过私人投资为电网提供大量新电力，旨在结束南非的限电减载。同时，政府实施了全面的监管改革，允许私人投资发电，目前有120多个新的私人能源项目正在开发中。同时，将建设超过14,000公里的新输电线路，以允许新的可再生能源项目连接到电网，满足可再生能源的需求。

拉马福萨强调，南非正处于一个强劲的基础设施投资势头，政府正在采取创新的融资机制，并加大对基础设施建设的力度。目前正在进行或已竣工的水利基础设施项目包括，莱索托高地水项目、Umzimvubu、Hazelmere大坝等。此外，在东开普省，姆斯卡巴大桥和姆滕图大桥正在建设中。

拉马福萨称，政府正积极采取行动改善货运物流系统的严重低效问题，并致力于将港口和铁路网络恢复到世界一流水平。为此，政府制定了明确的路线图，旨在稳定国家运输公司的性能并改革物流系统。同时，政府正在进行全面的货运铁路系统改革，其中一个重要举措是允许私营铁路运营商进入铁路网络，这一举措的目的是彻底改革货运铁路系统，提升其效率和可靠性。

拉马福萨指出，目前，南非已成功招募了20,000名警务人员，并计划在接下来的一年再次招募10,000名警务人员，以增强警察队伍的实力。此外，还额外部署了5,000名警察负责维护公共秩序和治安工作。南非警察服务启动了Shanela行动，从去年五月到现在已经逮捕了超过285,000名嫌疑人，进一步加大了打击犯罪的力度。

拉马福萨还发表了关于教育，居民住房、居民用水等方面取得的进展，最后，拉马福萨鼓励全体南非人民团结一心，共同努力实现国家愿景。

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