人民网斯德哥尔摩2月8日电 （记者殷淼）2月7日，中国驻芬兰大使馆在坦佩雷大厦成功举办2024“欢乐春节芬兰行”新春招待会、文艺演出、非遗展示、舞龙表演、图片展等活动，将“欢乐春节芬兰行”活动推向高潮。中国驻芬兰大使王同庆、坦佩雷市长库莫拉和副市长海利莫等出席，在坦中资企业、华侨华人和留学生代表及芬各界友好人士近500人参与上述活动。

2024“欢乐春节芬兰行”在坦佩雷举行。中国驻芬兰大使馆供图

王同庆在致辞中表示，今年是中国“欢乐春节”第一次走进坦佩雷市，坦市对华交往成果丰硕，成为中芬友好关系的缩影。中方愿与芬方一道，为中芬友好合作增加更多文化元素，进一步增进两国人民的了解和友谊。王同庆并代表使馆向在芬同胞和芬兰人民拜年。

坦佩雷市长库莫拉代表市政府向中国人民拜年并表示，坦市同中国保持长期友好关系，双方在教育、商业等多个领域合作基础深厚，取得丰硕成果。华人社区的增长为坦城市发展和文化塑造作出重要贡献，也为中芬合作带来活力，双方持续开展文化交流意义重大。

北京访演团负责人常林代表北京市文旅局向在芬侨胞致以龙年新春祝福。

至此，2024年“欢乐春节芬兰行”圆满落下帷幕。

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