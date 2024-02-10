人民网罗马2月8日电 （记者谢亚宏） 雅典消息：“龙舞新春——2024中希青年音乐家音乐会”7日晚在雅典音乐学院Ioannis Despotopoulos音乐厅奏响。本届音乐会作为“龙舞新春”欢乐春节、“温暖迎春·共庆中国年”的系列活动，由中国驻希腊大使馆支持，北京市文化和旅游局、北京市海外文化交流中心、雅典国家管弦乐团、雅典音乐学院、雅典中国文化中心、中国—希腊投资者联合会共同主办，雅典职业协会希中商业发展委员会协助。

中希两国20多位优秀青年音乐家以超高的演出水准，搏得现场近600位观众的阵阵掌声。北京文化庙会同期举行，宾客们纷纷驻足观看抖空竹表演、欣赏风筝制作、体验北京糖画，对北京传统非遗文化拍手称奇。

音乐会在一曲《春节序曲》中拉开帷幕。中国驻希腊大使肖军正致辞表示，春节是中华民族最隆重的节日，蕴涵着对幸福生活的热切向往，寄托着对美好未来的共同期待。2024年是中国农历龙年，是吉祥与繁荣的象征。中希两国青年音乐家们用东西方乐器的共鸣，奏响新年的美好祝福。在新的一年里，中国驻希腊使馆将一如既往地支持和推动中希两国开展更加丰富多彩的文化交流活动，衷心祝愿中希友好合作、命运与共的乐曲在新的一年里内涵更加丰富、曲调更加动听、气势更加雄浑。

雅典音乐学院副主席佐拉斯代表希腊主办方发言表示，这场意义非凡的音乐会旨在为中希两国的合作与深化文化交流作出贡献，为观众带来一场从雅典到北京的独特音乐之旅。

本届音乐会希方艺术总监、雅典音乐学院院长菲利普斯·查拉胡里斯，曾是2008奥运火炬点燃仪式的音乐创作者。为了表示对音乐会的支持，他亲自弹奏了希腊家喻户晓的作曲家马诺斯·哈吉达基斯的作品《两支希腊舞蹈》，瞬间拉近了观众的距离。随后，他又与希腊传统乐器布祖基演奏家一起，演奏了希腊国宝级音乐家米基斯·西奥多拉基斯的作品《否认》和《摇篮曲》，再次受到观众的热烈欢迎。

由旅希青年古筝演奏家王雅雯主奏，希腊马其顿大学古典乐系中国学生马睿俊钢琴伴奏的一曲《枫桥夜泊》，让观众来到了中国充满诗情画意的姑苏城外。中国最高音乐学府之一——中央音乐学院此次派出了笙演奏家王一领衔的青年民乐演奏家乐队，他们通过二胡、琵琶、中阮和古筝等中国传统乐器，演奏出传统及现代名曲《十面埋伏》《冬猎》《欢乐的夜晚》等乐曲，收获了阵阵掌声，让现场观众如痴如醉，希腊观众纷纷表示大开眼界。为了向希腊经典致敬，乐队特意排练了希腊作曲家马诺斯·哈吉达基斯的另一首经典作品《比雷埃夫斯的孩子》，得到现场希腊观众的热烈响应。

中东乐器之王——乌德琴较少为人所知，这是首次亮相中希青年音乐家音乐会。这件乐器有5000多年的悠久历史，据说与中国琵琶有较深渊源。演奏者是希腊著名的乌德琴作曲家、演奏家Alekos Vretos。他的独奏时而悠扬深遂，时而激越欢快，仿佛把人带到了数千年前中东时期。雅典国家管弦乐团5人弦乐队和乌德琴演奏家一起，将希腊最高水准的音乐呈现在观众眼前，将现场情绪带到了顶点。现场观众掌声雷鸣，乐队在欢呼声中演奏了返场曲目。

音乐会发起人、电子管风琴演奏家矫婕，特意为本次音乐会量身定制了表演曲目:雅尼的《圣托里尼》。这是电子乐教父级音乐家——希腊籍作曲家雅尼·赫里索马利斯的代表作，也是他为希腊最负盛名的旅游胜地圣托里尼特别创作。雅尼的作品在中国可以说家喻户晓，这首曲子曾被美国哥伦比亚广播公司选为全美网球公开赛的主题曲，后成为运动盛会最钟爱的背景音乐。

两国合唱团还分别演唱了对方国家的歌曲。希腊华人合唱团演唱的希腊歌曲《心动》，雅典音乐学院合唱团演唱的中国民歌《茉莉花》，收获了对方观众的热情掌声。

(责编：苏缨翔、刘慧)