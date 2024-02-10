图为迪拜尚玛科国际学校学生展示舞龙表演。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜2月8日电 （记者张志文）中国农历新年到来之际，2月8日，迪拜尚玛科国际学校宣布成立尚玛科汉语学院，这是该校致力于推广中文教学、将中文作为培养国际学生全球视野的又一进展。中国驻阿联酋使馆公使周飚、尚玛科国际学校所属富特斯教育集团教育总监尼尔·霍普金等出席。

周飚在致辞中表示，中文教学是中阿人文交流合作的一大亮点。阿联酋国际学校纷纷开设中文课并受到学生们的热烈欢迎和踊跃参与，说明学中文已经在阿联酋成为一种全民共识和风尚，“中文热”正方兴未艾。

尼尔·霍普金表示，中文学习和中国文化沉浸对于塑造面向未来的全球公民发挥着不可或缺的作用。“作为教育者，我们不仅是教授一门语言，而是打开通向具有数千年历史文明的大门。”

作为最早将中文纳入国民教育体系的中东海湾国家，阿联酋自2019年起在公立学校实施中文教学“百校项目”，目前已经覆盖七个酋长国的171所学校，参与学生达7.1万名，成为国际中文教育的品牌项目。

成立仪式上，由该校学生展示的舞龙表演赢得阵阵掌声。而在一旁的中国文化展台充满“年味儿”，书法作品和小吃美食等备受各国师生家长青睐。

在中国文化展台，书法作品等备受师生家长青睐。人民网记者 张志文摄

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