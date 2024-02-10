人民网内罗毕2月8日电 （记者黄炜鑫）肯尼亚海岸警卫队日前致信中国远洋渔业协会，感谢中国渔船成功营救3名失踪达27天的肯尼亚渔民。

2023年11月30日，肯尼亚海岸警卫队接到报告称，4名肯尼亚渔民在深海捕鱼作业时失踪。该机构后展开救援行动，经过7天搜救，未能找到幸存者。12月25日，肯尼亚地区海上救援协调中心收到消息称，中国渔船鲁青远渔108号在离开坦桑尼亚前往公海时，在海上救起4位失踪渔民中的3位。通过中国远洋渔业协会的协调，肯尼亚海岸警卫队与中国渔船鲁青远渔108号成功对接，并于当月27日帮助3名获救渔民与家人团聚。

肯尼亚海岸警卫队总干事布鲁诺·希奥索在感谢信中说，肯方感谢中方与肯方通力协作营救肯尼亚渔民，对中方船员的善举表示由衷感激。

中国远洋渔业协会成立于2012年5月，是由从事远洋渔业的企事业单位、经济合作组织以及相关从业人员组成的全国性远洋渔业行业社会团体。参与营救的中国渔船鲁青远渔108号隶属于中国远洋渔业协会成员青岛远通远洋渔业有限公司。

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