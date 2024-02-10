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中国—东盟及RCEP有关国家商务座谈会召开

2024年02月10日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京2月8日电 （记者李欣怡）2月7日，RCEP产业合作委员会召开“中国—东盟及RCEP有关国家商务座谈会”。与会者表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施生效的两年多来，为区域经济一体化注入了强劲动力，惠及了RCEP区域各国经济。

RCEP产业合作委员会主席、首席中国—东盟商务专家许宁宁谈到，近两年多来，越来越多企业分享RCEP区域超大规模市场，紧密产业链供应链，RCEP带来的经济发展潜力正在更大释放。

许宁宁指出，RCEP增强了东盟在区域框架中的中心地位，并促进了东盟与区域伙伴的合作。中国与东盟连续四年互为最大贸易伙伴，近两年多来中国企业投资东盟呈上升态势，惠及了东盟经济增长。

许宁宁强调，区域经济增长特别需要地缘政局稳定，政治互信是实现RCEP国家共同经济增长的前提条件，政治关系越紧密、政治互信度越高，经济合作带来的发展成果就越大。应对全球经济低迷特别需要区域各国增进合作，实施好RCEP框架下各项合作是区域发展的重大抓手，需要各方通力配合，充分利用RCEP开放市场为合作带来的有利条件，走出一条合作发展、应对挑战的区域发展之路。

泰国驻华大使馆公使衔商务参赞和商务参赞、越南驻华大使馆商务参赞、新西兰驻华大使馆经济参赞以及澳大利亚、文莱等国驻华大使馆商务官员出席座谈交流，分别介绍了RCEP实施以来，区域开放给本国带来的机遇，本国与中国的贸易、投资合作情况。与会者认为，在RCEP实施进入第三年之际，RCEP产业合作委员会召开此次座谈会具有及时性，有益于各方进一步了解RCEP各国经济情况和关切，便于开展今年合作工作。与会者建议，应充分利用RCEP各国的产业互补性来应对当前的全球经济挑战，

会上，商务部亚洲司原司长、RCEP产业合作委员会执行委员吕克俭介绍了2023年RCEP产业合作委员会工作及2024年工作计划。吕克俭表示，RCEP产业合作委员会将继续发挥渠道、信息、研究等优势和桥梁作用，创新务实助力各有关方在抓住RCEP机遇。与会各国肯定RCEP产业合作委员会在推动区域经贸合作中所做的工作，表示继续支持、参加RCEP产业合作委员会主办的活动、会议，与RCEP产业合作委员会携手共同推动产业合作、行业对接，共同推进区域贸易、投资合作。

与会者表示，当前，切实执行好RCEP协定，推进区域开放合作发展，对于RCEP各签约国、对于区域发展和稳定、对于国际局势稳定和全球经济增长，均具有重大意义，各签约国应高度重视，强化目标和举措，着力化解和突破制约障碍，携手挖掘区域经济增长潜力，实现共同新发展。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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