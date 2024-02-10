师生在观看舞狮表演。人民网记者 黄炜鑫摄

人民网内罗毕2月8日电 （记者黄炜鑫）肯尼亚内罗毕大学孔子学院7日举办2024“欢乐春节之龙腾鼓跃闹新春”活动，来自14所当地学校的近千名师生欢聚一堂，感受浓浓的中国年俗与地道的中国文化。

“祝大家新春快乐，龙马精神！”内罗毕大学校长兼孔子学院外方院长史蒂芬·齐亚玛表示，中国春节是家人团聚的重要时刻，很高兴看到合作学校师生欢聚内罗毕大学参加大家庭聚会。孔子学院是肯中两国文化交流的重要平台，新春文化活动有助于增进对彼此的了解，促进民心相通。“我相信，在中国龙年的祝福下，两国关系将得到进一步加强。”

小朋友与舞狮表演者互动。人民网记者 黄炜鑫摄 一名小朋友在与舞狮表演者互动。人民网记者 黄炜鑫摄 学生在体验剪窗花。人民网记者 黄炜鑫摄 学生在画龙。人民网记者 黄炜鑫摄 学生展示拓印作品。人民网记者 黄炜鑫摄 学生在手工制作纸龙。人民网记者 黄炜鑫摄 师生在体验投壶游戏。人民网记者 黄炜鑫摄 师生在逛春节集市。人民网记者 黄炜鑫摄 一名老师在给学生拍照留念。人民网记者 黄炜鑫摄

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