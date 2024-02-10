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肯尼亚内罗毕大学孔子学院举办新春文化活动

2024年02月10日09:23 | 来源：人民网-国际频道
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师生在观看舞狮表演。人民网记者 黄炜鑫摄
师生在观看舞狮表演。人民网记者 黄炜鑫摄

人民网内罗毕2月8日电 （记者黄炜鑫）肯尼亚内罗毕大学孔子学院7日举办2024“欢乐春节之龙腾鼓跃闹新春”活动，来自14所当地学校的近千名师生欢聚一堂，感受浓浓的中国年俗与地道的中国文化。

“祝大家新春快乐，龙马精神！”内罗毕大学校长兼孔子学院外方院长史蒂芬·齐亚玛表示，中国春节是家人团聚的重要时刻，很高兴看到合作学校师生欢聚内罗毕大学参加大家庭聚会。孔子学院是肯中两国文化交流的重要平台，新春文化活动有助于增进对彼此的了解，促进民心相通。“我相信，在中国龙年的祝福下，两国关系将得到进一步加强。”

小朋友与舞狮表演者互动。人民网记者 黄炜鑫摄
小朋友与舞狮表演者互动。人民网记者 黄炜鑫摄
一名小朋友在与舞狮表演者互动。人民网记者 黄炜鑫摄
一名小朋友在与舞狮表演者互动。人民网记者 黄炜鑫摄
学生在体验剪窗花。人民网记者 黄炜鑫摄
学生在体验剪窗花。人民网记者 黄炜鑫摄
学生在画龙。人民网记者 黄炜鑫摄
学生在画龙。人民网记者 黄炜鑫摄
学生展示拓印作品。人民网记者 黄炜鑫摄
学生展示拓印作品。人民网记者 黄炜鑫摄
学生在手工制作纸龙。人民网记者 黄炜鑫摄
学生在手工制作纸龙。人民网记者 黄炜鑫摄
师生在体验投壶游戏。人民网记者 黄炜鑫摄
师生在体验投壶游戏。人民网记者 黄炜鑫摄
师生在逛春节集市。人民网记者 黄炜鑫摄
师生在逛春节集市。人民网记者 黄炜鑫摄
一名老师在给学生拍照留念。人民网记者 黄炜鑫摄
一名老师在给学生拍照留念。人民网记者 黄炜鑫摄
(责编：苏缨翔、刘慧)

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