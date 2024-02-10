新华社华盛顿2月8日电（记者熊茂伶）美国司法部特别检察官8日发布总统拜登“密件门”调查报告，称他2017年卸任美国副总统后曾故意保留机密材料，但不至于被刑事起诉。

该特别检察官对拜登涉嫌处理机密文件不当的行为进行了1年多的调查，其报告说，发现了拜登卸任美国副总统成为普通公民后故意保留和泄露机密材料的证据，但“并未达到推荐采取法律行动的门槛”，而且拜登配合调查。

不过，报告将拜登描述成“记忆力差的老年人”，共和党人立即以此攻击民主党人拜登不适合担任美国总统。拜登8日晚在白宫否认报告对他的负面描述，并强调“我的记忆力没问题”。但是，他在回答记者提问时再次出现口误，受到美国媒体关注。

拜登81岁，是美国历史上年龄最大的在任总统，他正竞选连任，目前领跑民主党选战。美国近期一项民调显示，大多数美国选民对拜登的年龄和健康感到担忧。拜登方面辩称，他身体没问题，年龄不是负担而是优势，代表着经验和资质。

拜登于2009年1月开始担任美国副总统，2017年1月卸任。2022年年底，拜登在特拉华州的住所及其在华盛顿哥伦比亚特区一处办公室被发现有涉密文件。

美国前总统特朗普因涉嫌在离开白宫时处理机密文件不当等行为被美国司法部刑事起诉。拜登“密件门”特别检察官表示，两起案件有“明显区别”。但特朗普支持者认为，这是“双重标准”，拜登和民主党持续利用美国司法系统对可能再次成为共和党总统候选人的特朗普进行“政治迫害”。（参与记者：孙丁）

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