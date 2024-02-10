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欧洲核聚变装置创造能量输出新纪录

2024年02月10日09:05 | 来源：新华网
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新华社伦敦2月8日电 英国原子能管理局8日发布公报说，位于英国牛津郡的欧洲联合核聚变实验装置（JET）在退役前最后进行的实验中，创造了核聚变反应能量输出的新世界纪录。

据该局介绍，这项实验于2023年下半年实施，仅使用0.2毫克燃料就在约5秒的时间里，通过核聚变反应持续产生69兆焦耳的能量。JET此前在2021年底创下的世界纪录是在约5秒的时间里持续产生59兆焦耳的能量。

JET始于1983年，是一种被称为托卡马克的环形磁约束聚变装置，旨在模仿太阳发光发热的过程，让氢的同位素氘和氚在极高温条件下发生聚变反应，产生巨大能量。

公报说，JET已于去年12月底“结束科学运行”，作为世界上最大且最强大的聚变装置之一，JET已证明其可靠产生聚变能的能力，同时创造了能量输出的世界纪录，其成就是聚变科学与工程领域的一个重要里程碑，在推动核聚变能源发展方面发挥了关键作用。

与目前核电站使用的核裂变反应堆相比，核聚变反应堆产生的核废料更少，放射性污染也会在短期内消失。可控核聚变技术有望为人类提供近乎无限的清洁能源，相关装置建设与实验正在全球多地展开，如国际热核聚变实验堆计划。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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