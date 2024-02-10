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随笔｜龙年到来，“龙”的英文译法与文化因素

2024年02月10日09:00 | 来源：新华网
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新华社北京2月9日电 随笔｜龙年到来，“龙”的英文译法与文化因素

新华社记者孙硕 王普

甲辰龙年到来之际，海内外多地举办迎接中国农历新年的庆祝活动。一个现象让不少人好奇：在广场墙壁、商家标语、店铺贴纸上，“龙”的英文翻译有的使用单词dragon，还有的用了发音同中文相近的另一个单词——loong。

loong典出何处？dragon的译法还能不能用？两者背后有怎样差异？带着这些问题，新华社记者采访海内外专家和文化传播工作者，探究“龙”的不同英文翻译背后有怎样的文化因素。

龙为什么会被翻译为dragon

“在马可·波罗的东方游记里就有dragon这个词了。”北京外国语大学英语学院副院长彭萍告诉记者，马可·波罗可能从外形上观察认为，中国建筑上的“龙”跟西方的dragon有一定相似之处。

后来，英国传教士马礼逊编纂出《华英字典》，将“龙”译为dragon。“这本字典影响非常深远，这种译法就在西方大部分人中间流传并延续至今。”彭萍说。

loong的使用也由来已久。19世纪初，英国传教士马什曼在其所著的《中国言法》一书中把“龙”注音为loong，但翻译时依然使用dragon一词。

谈到西方的龙和中国龙是否相同，卢森堡大学学者卢卡·努尔米奥告诉记者，中国龙的形象更友好和善，而西方的龙多是魔怪形象，“两者显然是不一样的”。英国知名汉学家弗朗西丝·伍德（中文名吴芳思）表示，在中国，龙是尊贵的象征，形象非常正面，但西方的龙形象则不同。

彭萍认为，语言与思维相关，对人的认知存在影响。

“中国热”带动中国龙的形象变化

身姿飘逸，喜欢捉迷藏；可爱热情，能与人共舞。海外插画艺术家米雷把自己画出的中国龙做成多个动漫视频，分享在社交媒体上，获得很多海外网友点赞。

米雷说，自己希望画出的龙拥有可爱、有趣、亲和的形象，让更多海外朋友更好地理解中国龙的文化内涵。

在挪威，当地民众与中国龙年生肖“吉祥龙”等冰雕作品争相合影；在法国，各国游客驻足巴黎香榭丽舍大街观看舞龙舞狮表演；在匈牙利，人们对唐人街庙会上的“吉祥龙”糖画作品非常喜爱……随着中华优秀传统文化持续走出国门，越来越多的海外朋友加深了对中国龙等中国文化元素的了解。

年过七旬的吴芳思表示，在她年轻时，身边很少人了解中国农历新年等中国传统节日，但如今从伦敦唐人街到当地著名的特拉法尔加广场，都会举行中国农历新年的庆祝活动，“中国文化的影响力更强了”。

中国龙翻译多样化

谈到“龙”的译法，努尔米奥认为可以翻译为loong，因为“西方的dragon一词不能真实反映中国文化中‘龙’的含义”。吴芳思认为，按照目前受众理解和接受程度，可考虑翻译为Chinese dragon（中国龙）。日前，《牛津英语词典》收录Chinese dragon为标准词目，在注释中也加入了“龙”在中国文化中的正面含义。

彭萍表示，这些现象说明中国文化已传播得非常广泛。谈到翻译问题，彭萍认为loong是一个更优选择，因为loong更形象，而且有例可循。

莫斯科大学亚非学院副教授玛丽亚·谢梅纽克说：“每一个国家，每一种文化，在跨文化传播时都应有翻译定名的自主权。”

2月3日，南太平洋国家斐济发行中国农历龙年生肖邮票，发行活动现场多处标识着loong的字样。斐济总统卡托尼韦雷在给中国人民送上新春祝福时，也将龙年称为“the year of loong”。

“loong在斐济已经有了一定的影响力。”斐济中国文化中心主任韩小燕表示，他们从这一翻译入手，推动文化传播。

彭萍说，相信未来会有更多的中国文化概念通过贴近原意原音的译名传播。（参与记者：王沛、杜鹃、刘宇轩、郭鑫惠、孟菁、张百慧）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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