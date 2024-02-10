新华网北京2月9日电 联合国驻华协调员常启德9日在新华网发表题为《弘扬龙的精神》的署名文章，全文如下：

龙年即将来临。

在农历新年致辞中，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯谈到：“龙象征着活力、智慧、守护、吉运。正是我们应对当今全球挑战所需要的特质。”

回望过去一年的挑战，这些品质更显可贵。

延宕不止的新冠大流行。

萎靡不振的经济。

有记录以来最热的一年。

接连不断的气候灾害。

日益泛滥的虚假新闻、虚假图片和仇恨言论。

随着人工智能技术日益复杂，其恶意使用带来的风险。

加沙、苏丹、乌克兰等地区冲突造成数百万人陷入困境，影响波及全球。

可持续发展目标在全球范围内进展停滞，而这些目标却恰恰是为世界和平与繁荣制定的“待办事项清单”。这将导致更多的人继续生活在缺水、缺电中，儿童丧失教育机会，家庭面临食物短缺。

世界各地的人们都感到沮丧和绝望。

今天，我们比任何时候都更需要龙的精神。

农历新年是重拾力量之源的绝佳时机。在中国各地，人们都会把家里打扫得干干净净、装饰得红红火火。烟花爆竹、佳肴美宴、亲人团聚、舞龙表演，共同构成节日的美好画卷。

通过这些庆祝活动，中国人民或许可以鼓励各国政府在新的一年拥抱龙的品质。

2023 年 3 月，在中国的斡旋下，伊朗和沙特实现历史性和解。此外，同年的第28届联合国气候变化大会上，逐步淘汰化石燃料的必要性得到了认可，损失与损害基金得到正式批准。

今天，当有国家提出“信任建立”倡议、倡导国际合作的时候，我们从中看到了龙的精神。当世界上相当一部分人对全球性机构乃至彼此之间失去信心的时候，这样的举措尤为重要。

今年九月，即将在纽约联合国大会期间举行的未来峰会正需要这种力量。此次峰会将是盘点地球和人类状况千载难逢的机会，这也是一次凝聚我们所有人的勇气和同情心的机会。

如今，“逐个解决单一危机”这种或许曾经可行的方法已经不再奏效。一场战争刚结束，另一场战争又开始了；世界上某个地方的火刚被熄灭，另一个地方的火又被点燃了；这边的人道主义危机还未解决，那边危机又起。

为了创造持久的和平与繁荣，世界各国及其人民必须团结起来。我们必须利用我们共有的资源，精炼我们共同的愿望，畅想我们共享的未来。未来峰会，正是为了“实现”而来。

联合国驻华系统将与中国政府密切合作，筹备即将在纽约举行的未来峰会。

中国将发挥不可或缺的作用。作为发展中国家之间相互支持的机制，南南合作中的典范正是中国。中国也在努力成为气候行动的领导者，设定了在 2030 年前实现碳达峰、在 2060 年前实现碳中和的目标。

看看这个数字吧：到 2023 年，中国在清洁能源领域的投资额达到 8,900 亿美元，几乎相当于全球化石燃料供应投资的总额。

此外，中国人民还激励着世界上无数为摆脱极端贫困而奋斗着的人们。

联合国驻华大家庭感谢中国人民和中国政府付诸的各项努力。你们弘扬了龙的精神。

2024年是一个吉祥年。今年是中华人民共和国成立 75 周年，这是中国发展进程的一个重要里程碑。

为了向世界各地庆祝农历新年的人们表示敬意，联合国在今年首次将春节确定为联合国假日，我为此感到高兴。

我谨代表联合国驻华大家庭，向大家致以龙年最美好的祝愿。愿龙年是成功、欢乐和好运的一年。愿龙的精神激励我们所有人，为自己的小家、为我们生活在地球家园的人类大家庭，共同创造一个更令人向往的未来。

春节快乐。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)