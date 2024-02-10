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以色列总理要求制定在拉法开展地面行动计划

2024年02月10日08:57 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷2月9日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理内塔尼亚胡9日要求以国防军和安全部门制定在加沙地带南部城市拉法开展地面行动的计划。

以色列总理办公室9日发表声明说，内塔尼亚胡当天要求以国防军和安全部门向战时内阁提交有关加沙居民撤离拉法、消灭该地区巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员的计划。

声明说，不歼灭哈马斯在拉法的4个营，就不可能实现消灭哈马斯的目标。同时，在拉法开展密集军事行动之前，需要居民撤离“战区”。

拉法市是加沙地带最南端城市，与埃及接壤。目前有100多万加沙地带北部居民在这里避难。以军在本轮巴以冲突爆发初期曾要求加沙地带北部居民撤往南部。

内塔尼亚胡7日拒绝哈马斯提出的关于在加沙地带停火的要求，称以军将在几个月内战胜哈马斯。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门9日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成107人死亡、142人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成近2.8万人死亡、约6.7万人受伤。以色列方面称，共有1400多名以色列人在冲突中死亡。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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