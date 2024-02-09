新华社华盛顿2月8日电 美国联邦最高法院8日上午开始审理前总统特朗普参选总统资格上诉案，听取相关辩论。由于此案关系到今年美国总统选举，受到美国多方关注。

科罗拉多州最高法院2023年12月裁决，特朗普因参与“国会山骚乱”这场“叛乱”而不具备担任公职的资格，他的名字也就不能出现在今年美国总统选举科罗拉多州共和党初选选票上。特朗普方面表示反对，并上诉至联邦最高法院。

裁决援引了美国宪法第十四修正案第三款，该条款被称为“叛乱者禁令”，禁止那些宣誓支持美国宪法后又参与叛乱的人担任公职。特朗普律师辩称，州法院无权裁决美国总统选举参选资格问题。而且“叛乱者禁令”在此案中不适用，“国会山骚乱”不是“叛乱”。

据美国媒体报道，联邦最高法院将加速审理特朗普参选总统资格上诉案，可能在辩论结束后数天或数周内宣布裁决。

特朗普正再次竞选美国总统，并在共和党选战中领跑，他还在一些模拟对阵中领先正在竞选连任的民主党人、现任总统拜登。美国媒体和专家认为，联邦最高法院关于特朗普参选总统资格上诉案的裁决或左右今年选战走向甚至结果。

联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法最终解释者。该法院9名大法官中6人是保守派、3人是自由派，保守派大法官中一半是特朗普担任美国总统期间提名的。随着美国政治极化和舆论撕裂不断加剧，围绕联邦最高法院、大法官及其裁决的争议也越来越多。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

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