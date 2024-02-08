新华社布拉柴维尔2月7日电（记者郑扬子）刚果（布）农业部长保罗·恩戈博7日说，中国科教示范基地是刚中农业合作的明珠，相信在双方共同努力下，刚中两国农业合作将取得更多成果。

当天，华中农业大学非洲科教示范基地（刚果共和国）揭牌暨合作协议签署仪式在位于布拉柴维尔的中国援刚农业技术示范中心举行。

恩戈博出席仪式时表示，刚中建交60年来，两国人民结下深厚情谊，刚中友好历经国际风云变幻考验越发坚固，双边务实合作成果丰硕。科教示范基地是刚中农业合作的明珠。相信在双方共同努力下，两国农业合作将取得更多看得见、摸得着的成果，为刚果（布）消除饥饿、实现粮食丰产提供巨大助力。

中国驻刚果（布）大使李岩说，中刚农业合作历史悠久、基础扎实、前景广阔。中方愿在全球发展倡议、中非合作论坛等框架下进一步深化中刚农业合作，加强技术交流与人员培训，助力刚果（布）增产创收、保障粮食安全、加快经济多元化发展。

华中农业大学培育的敦玉810品种在当地试种成功，将当地玉米产量提高3倍以上，获得恩戈博及农户代表称赞。

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