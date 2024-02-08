新华社巴西利亚2月7日电（记者卞卓丹）世界卫生组织总干事谭德塞7日在巴西利亚表示，目前巴西面临登革热疫情，全球范围内登革热病例也大幅增加，世卫组织将协助巴西加速相关疫苗开发与生产。

在当天举办的“健康巴西计划”启动仪式上，谭德塞指出，登革热近期在全球范围内卷土重来，世卫组织已收到数十个国家和地区的疫情报告，“我们认为这与气候变化有关”。

2024年以来，巴西记录了超过36万例登革热病例（含疑似病例），与去年同期相比增幅达291%，其中包括40例确诊死亡病例。巴西首都联邦区和里约热内卢市已宣布进入紧急状态。联邦政府设立了针对登革热和其他虫媒病毒的应急中心，以协调防疫行动并监测疫情进展。

谭德塞对巴西联邦政府应对登革热疫情的措施表示认可，指出世卫组织一直在与布坦坦研究所等巴西科研机构合作，未来还将探索新的合作模式，协助巴西加速登革热疫苗的开发和生产。

谭德塞表示，应对登革热疫情，要做好病媒控制，同时也要增加疫苗产量。“随着目前工作的展开，我认为登革热疫情很快就会得到控制。”

5日，谭德塞还在与巴西总统卢拉会谈时提及巴西成为登革热疫苗供应国的可能性。据悉，布坦坦研究所目前正处于疫苗开发的最后阶段。巴西迄今批准的针对登革热的唯一疫苗来自日本武田药品公司。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。

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