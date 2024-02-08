人民网迪拜2月7日电 （记者任皓宇，实习生闫梦、滕婧含）“砰、砰、砰……”子弹飞越赛场直奔靶心，枪声回响，参赛特警们急速奔跑、据枪射击、攀登索降、翻越障碍，矫健身手引得观众席阵阵喝彩，比赛现场气氛热烈。2月3日至7日，第五届阿联酋特警挑战赛在迪拜举行，来自40余个国家的87支队伍参加本次挑战赛。

比赛现场。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

本届挑战赛包含闪电战术冲防、复杂地形突击、战地救援转移、塔楼协同突击、极限综合体能五个项目，旨在促进全球特警团队之间的战术技巧和技能交流，提升全球执法实践水平。迪拜港口和边境安全委员会主席曼苏尔·阿勒马克图姆表示，特警挑战赛有助于促进各国团队之间的经验交流、能力提升和国际合作，进一步应对威胁国际和地区和平的安全挑战。

“各国队伍团结一致，准备充分，队员们展现出了出色的竞技状态。”迪拜警察局行动事务助理总司令盖蒂表示，本次挑战赛竞争激烈，为特警队员们提供了良好的实践机会与交流平台。

中国特警索降。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“比赛非常精彩。”当地居民何塞·罗德里格斯携家人一同观看了本次挑战赛，“来自不同国家的队员为了胜利奋力拼搏的风貌令人印象深刻，挑战赛也是促进各国队伍交流互动的好机会。”

据了解，本届挑战赛是目前规模最大的一届，报名参赛队伍数创下历史新高。来自中国香港、上海、浙江的三支队伍也参加了本届特警挑战赛。

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