赵健 【古巴】亚瑟夫

春节不仅是中国人最重要的传统节日，对生活在中国的国际友人来说同样承载着丰富的文化内涵和美好记忆。龙年即将到来之际，人民网记者采访生活在中国的拉美友人们，请他们谈谈关于春节的记忆。

“我在上一个龙年遇到了我的妻子”

1999年，马克西米·波斯蒂戈（Maximiliano Postigo）收拾行囊，从地球另一端的阿根廷来到中国。这场“迷人的旅行”一直持续到今天。

“我被北京人民的魅力深深吸引。一到北京我就感受到了中国人民的热情与友好。我在这里找到了好朋友，也开始感受中国的历史和风景，这些都是独一无二的。”

出生在阿根廷的马克西米，是两个孩子的父亲，孩子们都在中国学习。

在马克西米看来，春节就是与朋友、与家人团聚。“这种文化与我们拉丁美洲非常相似。”他说，“我多次在中国过春节，我们和家人、朋友一起，沉浸在各种文化活动中，一起度过了美好的时光。”

春节还是马克西米这个旅行爱好者始终热切期盼的时刻之一。在春节期间的旅行中，马克西米和他的家人发现了许多“不可思议的地方”和丰富的美食。

“在中国，人们很注重饮食文化，喜欢分享美食。这里有很多非常特别的菜肴，还有十分高级和精致的地方菜肴。”马克西米说，“每次春节旅行我们都玩得很开心。”

马克西米与妻子在上海。图片由受访者提供

马克西米在中国从事贸易交流工作。他告诉我们，如今，阿根廷的肉类和葡萄酒等产品在中国市场上脱颖而出，中国市场给阿根廷相关行业带来迅速增长。“这给拉美食品市场带来重大契机，中国是阿根廷的大好机会，共建‘一带一路’倡议意味着国际市场的全球联合”。

2022年，马克西米与同事在上海。图片由受访者提供

如果用三个词来定义中国，对马克西米来说，那就是友谊、繁荣和安全。

马克西米强调说：“外国人在上海非常安全。这座城市对一切与国际文化有关的事物都非常开放。”

展望新的农历年，“我记得就是在上一个龙年遇到了我的妻子。虽然我的生肖是虎，但龙年对我来说总是非常兴旺和重要的一年。”他说。

“我的中文名字就是龙”

卡洛斯·卡斯蒂略（Carlos Castillo）来自古巴，但在武汉生活了二十年。卡洛斯是中国语言、文化和武术的忠实爱好者。他给自己取的中文名字叫高龙。

2018年，卡洛斯（二排中间）和武术学校的老师同学一起过春节。图片由受访者提供

二十多年来，卡洛斯一直享受着中国最重要的节日——春节。

回忆起自己的春节，卡洛斯说：“我第一次过春节是作为一个外地人，在城市里没有什么事情可做，非常无聊。但结婚后，我和中国家人一起过春节，感受便完全不同了！”

卡洛斯记得，他第一次在中国亲友家过节时，看到人们春节期间不扫地、不吃剩的食物，感觉非常神奇。

2007年，卡洛斯·卡斯蒂略（左一）和他的中国朋友在武汉庆祝春节。图片由受访者提供

春节期间，他感受到了春晚的魅力。“春节联欢晚会上每年都有中国最优秀、最有才华的演员参加，而且晚会越来越精致。他们总是努力超越去年。这是一个全中国都在看的电视节目。”卡洛斯说。

卡洛斯见证了中国的发展。“对我来说，生活在中国是我一生中最难忘的经历。我刚来的时候觉得中国很神奇，后来发现中国每时每刻都在让我惊讶。”他表示，中国是人类历史上的伟大文明古国之一，在发展过程中始终保持与时俱进，历久弥新。

“当我来到中国时，与我交谈的人中很少有人知道拉丁美洲，他们只知道美国——现在不同了。”他补充说，“在经济和文化交流方面，包括西班牙语学习方面，中国和拉丁美洲的关系越来越紧密。”

在卡洛斯看来，龙是中国最有力的象征。“事实上，中国和中国人都认为自己是龙的传人，每个人都希望龙年是一个吉祥、繁荣的年份。”

“我希望龙年能给我带来健康、幸运和财富！我期待着在中国度过更多的春节！”

“我会录下春晚送给朋友”

丹尼尔和家人在北京。图片由受访者提供

丹尼尔·阿尔达纳（Daniel Aldana）来自委内瑞拉。1988年他来到中国，现在已经70岁了，居住在北京市顺义区。“我喜欢中国的一切，在我看来一切都很棒。”

回忆起在中国度过的春节，丹尼尔说：“第一次过春节时，我和妻子、女儿一起去了地坛。他们在那里庆祝，还有舞龙表演......真是一次美妙的经历。多年过去了，春节依然令我着迷。一切都让我惊叹不已。”

观看春节联欢晚会也是丹尼尔关于春节的最重要记忆之一。

“在录像带时代，我记得我甚至要录制（春节联欢晚会）送给我的一位巴西朋友，他让我录制中国电视上的春晚全过程，因为他无论如何都不想错过！”

“在中国，人们一直对我和我的家人很好。我在这里感到非常幸福，我还享受到了这个国家的安全保障，这一点非常重要，尤其是对我这个年龄的人来说。”丹尼尔说。

(责编：苏缨翔、刘慧)