图为“模拟欧盟—青少年前沿对话”及签订“中欧青少年友好”倡议书。欧盟—中国青少年文化艺术发展委员会供图

人民网布鲁塞尔2月7日电 （记者牛瑞飞）由欧盟—中国青少年文化艺术发展委员会、《风采童装》杂志、启今集团联合主办的“中外交流小使者”项目访问团近日在欧盟总部所在地比利时举行了一系列丰富多彩的文化交流活动。该系列活动旨在推动中欧青少年之间的相互理解与友谊，进一步深化对彼此文化的认识和尊重。

活动伊始，小使者们莅临欧洲议会，通过参访，深入了解了欧盟的历史脉络、结构组织以及其在全球政治经济领域的重要作用。议会工作人员对议会的决策机制、成员国合作模式及欧盟如何应对诸如气候变化、经济增长、国际安全等全球性挑战进行了详细介绍。此环节不仅加深了青少年对国际事务的认知，也激发了他们参与全球治理的热忱。

在紧随其后的“模拟欧盟—青少年前沿对话”环节中，中外青少年代表围绕“AIGC人工智能技术、环保新能源、纪念布鲁塞尔与北京建立友好城市30周年”等前沿议题，与欧盟委员会科研创新司的前科技政策官员雷内·冯·施恩伯格及布鲁塞尔大区政府的前国际部双边关系主任丹尼尔·韦尔海登进行了深入讨论。比利时的两位青年代表分享了他们推广中国文化的宝贵经验。最终，中外青少年共同签署的“中欧青少年友好”倡议书，强调了持续促进中欧青少年交流与合作的重要性，旨在为世界和平与发展贡献青少年的力量。

访问期间，小使者们还赴蒙斯皇家音乐学院，院长米歇尔·斯托克海姆教授为他们详细讲解了欧洲艺术教育的发展历程及当前状况，强调了艺术在促进跨文化交流和理解中的核心作用。米歇尔教授的精彩讲座不仅拓宽了小使者们对欧洲艺术教育的视野，也鼓励他们通过艺术来探索和理解不同文化。

图为“模拟欧盟—青少年前沿对话”及签订“中欧青少年友好”倡议书。欧盟—中国青少年文化艺术发展委员会供图

在安特卫普的莫特赛尔艺术学校，小使者们与当地青少年共同呈献了一场跨文化艺术演出，包含中国传统音乐、舞蹈、钢琴独奏、合唱及中国传统服饰展示等环节，展示了中欧文化的多样性和艺术的通用语言。这场演出不仅是一次艺术的展示，更是中欧文化融合与交流的生动实践，加深了参与者对彼此文化的理解和尊重。

(责编：苏缨翔、张悦)