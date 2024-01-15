新华社开罗1月14日电（记者董修竹）当地时间1月14日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在开罗会见阿盟秘书长盖特。

王毅说，首届中阿峰会成功召开，习近平主席同阿拉伯国家领导人达成重要共识，引领中阿关系进入历史最好时期。一年多来，双方扎实有力推进中阿峰会成果落实。共建“一带一路”在阿盟22个国家实现“全覆盖”，首届中阿青年发展论坛和首届中阿人权交流成功举办。阿盟成为首个同中方签署落实全球文明倡议的地区组织。中方愿同阿方一道，推动中阿务实合作取得更多新进展。

王毅表示，今年是中阿合作论坛成立二十周年。二十年来，论坛为促进中阿关系发展作出重要贡献，已成为中阿集体合作的“金字品牌”。论坛第十届部长级会议预定年内在中国举办，中方愿同阿方加强沟通协调，筹备并办好会议，为中阿关系开辟新前景、注入新动力。

盖特表示，首届中阿峰会意义重大，引发积极反响。阿方将继续落实峰会成果和领导人重要共识，以新一届部长级会议为契机，深化各领域合作。阿盟坚定支持一个中国原则，支持“一国两制”，反对在人权、涉疆问题上搞“双重标准”，反对干涉中国内政。我们高度赞赏中方在巴勒斯坦问题上主持公道，为停火止暴、局势降温、保护平民作出重要贡献，相信中方将继续发挥不可或缺作用。

王毅表示，中阿是真朋友、好伙伴。我们赞赏阿盟在涉及中方核心利益和重大关切问题上始终予以坚定支持，中方也将继续支持阿拉伯国家联合自强、坚持战略自主。世界进入新的动荡变革期，发展中国家加强团结合作的大潮不可阻挡、加快发展振兴的大势不可阻挡、自主掌握前途命运的决心不可阻挡。中方支持阿盟为地区和世界和平稳定发挥更大作用，愿同阿方一道，推动中阿命运共同体建设走深走实，为人类发展进步作出中阿两大民族新贡献。

会谈后，双方签署了关于建立中阿智库联盟的合作文件，并发表了关于巴以冲突的联合声明。

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