构建人类命运共同体体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观，顺应了各国人民的普遍愿望，指明了世界文明进步的方向，是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标

中国共产党不仅是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党，党的宗旨历来具备国际情怀，党的事业历来具有全球视野。日前召开的中央外事工作会议指出，构建人类命运共同体是习近平外交思想的核心理念，是我们不断深化对人类社会发展规律认识，对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界给出的中国方案，体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观，顺应了各国人民的普遍愿望，指明了世界文明进步的方向，是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。

自2013年提出构建人类命运共同体理念以来，习近平主席多次就这一重大理念进行系统阐述，逐步形成以建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为努力目标，以推动共商共建共享的全球治理为实现路径，以践行全人类共同价值为普遍遵循，以推动构建新型国际关系为基本支撑，以落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为战略引领，以高质量共建“一带一路”为实践平台的科学理论体系。新时代以来，构建人类命运共同体从中国倡议扩大为国际共识，从美好愿景转化为丰富实践，从理念主张发展为科学体系，成为引领时代前进的光辉旗帜。

构建人类命运共同体理念传承弘扬中华优秀传统文化，准确把握时代大势和历史潮流，为建设一个更加美好的世界明确了努力方向。坚持对话协商，建设一个持久和平的世界，就是告别战争之剑，永铸和平之犁。维护和平是每个国家都应该肩负起来的责任，国家之间要构建对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系。坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界，就是告别绝对安全，实现安危与共。各方应该树立共同、综合、合作、可持续的安全观，统筹应对传统和非传统安全威胁。坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界，就是告别赢者通吃，共享发展成果。各国要共同推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、均衡的方向发展，让发展成果更多更公平地惠及各国人民。坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界，就是告别文明优越，实现美美与共。不同文明要取长补短、共同进步，让文明交流互鉴成为推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界，就是告别竭泽而渔，永享绿水青山。各方要像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路。

构建人类命运共同体理念回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，找到了解决全球性问题的基本路径，得到国际社会热烈响应。连续七年写入联合国大会决议，多次写入上海合作组织、金砖国家等多边机制决议或宣言，构建人类卫生健康共同体、网络空间命运共同体、人与自然生命共同体等一系列重大倡议应运而生，人类命运共同体理念带动多个领域的全球治理取得重要进展。

当前，世界大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。面对充满不稳定不确定性的国际形势，越来越多的国家认识到，世界是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，世界命运应该由各国共同掌握，世界的未来需要由大家携手创造。各国人民企盼的，是一个持久和平、普遍安全的世界，一个共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。这是历史前进的逻辑、时代发展的潮流。各国要秉持正确的世界观、历史观、大局观，以实际行动推动构建人类命运共同体。

构建人类命运共同体，中国是倡导者，更是行动派。中国始终致力于和平解决热点问题，推动加强全球安全治理，坚定不移推动构建开放型世界经济，推动不同文明交流互鉴，引领全球生态文明建设。从双边到多边，从区域到全球，中国已同数十个国家和地区构建了多种形式的命运共同体。展望未来，中国将一如既往为世界和平安宁作贡献，一如既往为世界共同发展作贡献，一如既往为世界文明交流互鉴作贡献，同国际社会一道，推动世界走向和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

《 人民日报 》（ 2024年01月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、胡永秋)