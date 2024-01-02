【突尼斯】瓦利德

早在上世纪50年代，中文教育就进入了阿拉伯国家——埃及（1954年）、突尼斯（1977年）、毛里塔尼亚（1987年）和苏丹（1993年），陆续在大学里开办中文教育。“一带一路”倡议提出后，随着中阿关系日益深化，中文教育在阿拉伯国家同样也迈上了新台阶。据统计，截至2022年10月，已有15个阿拉伯国家在高校开设中文院系，13个阿拉伯国家建有20所孔子学院、2个孔子课堂。近年来，阿拉伯国家中文教育不仅在规模及数量上出现了前所未有的发展，还呈现了新特点和创新发展。

学中文的初始年龄越来越小

与过去以大学生为主要教授对象的中文教育相比，目前阿拉伯学生们能更早开始接触汉语教育。2003年，突尼斯成为第一个把中文纳入高中教育和高考科目的阿拉伯国家。随后，2019年，沙特将中文作为第二外语纳入教学课程，并要求所有中学将周日和周一的第四个教学时段专门分配给中文教学。同样，2019年起，阿联酋在境内100所学校开办汉语班，从小学一年级起教授汉语，直到高三。截至2022年底，阿联酋共有158所公立中小学开设中文课程，学生人数超过5.4万人。2022年9月，埃及教育部也启动了试点项目，将汉语作为选修外语纳入全国12所中学的课程。

赛义达·阿姆利是笔者认识的一名突尼斯汉语老师，在中学从事中文教育已有15余年。她观察到，近年来，随着中国影响力不断提升，突尼斯人越来越重视中文，希望自己的孩子可以在中学甚至从小学起学中文。“我刚参加工作时，想学中文的突尼斯学生比较少。而现在，孩子们对中文更有兴趣了。许多学生高中学了中文后，上大学时继续选择中文专业，有些学生甚至一路读到硕士和博士”，赛义达说。但她认为，外国学生在较早的年龄学中文时，面临的一大挑战就是汉字的书写，“不过，只要我们寓教于乐，让他们感受到中国文化的美丽和汉字背后的故事，他们就会对汉字产生浓厚的兴趣。”

应运而生的中文培训市场

中阿经贸关系迅速发展，增加了阿拉伯国家对中文人才的需求。公立学校的学生，不再是阿拉伯国家中文教育唯一的对象。许多阿拉伯人出于经商、工作、学习等各种需求，都希望学习中文。于是，一个全新的中文培训市场应运而生，并在许多阿拉伯国家逐渐掀起了热潮。

学着用中文书写自己姓名的埃及儿童们。埃及希克迈特文化集团供图

埃及希克迈特文化集团总裁、出版业资深从业者艾哈迈德·赛义德多年来专注中阿交流，并抓住了中文热带来的机遇。2019年，他建立了“BAC Academy”中文培训平台。艾哈迈德说：“我们想要填补官方中文教育外的真空，让更多的阿拉伯人有机会学习中文。”目前，该平台已覆盖了埃及、沙特、阿联酋、科威特等阿拉伯国家，线上线下为2000多个阿拉伯人提供中文培训。除了语言培训，艾哈迈德还致力于让中文教育进军非传统的领域，他说：“我们的学员可用中文学人力资源管理、客户服务和企业行政管理。”他认为，中文职业技能培训能更好地对接企业和中文人才间的供需关系，让中文教育在中阿务实合作上发挥更好的作用。

穆罕默德·泽克里是一个埃及的年轻创业者，曾经在一个中国手机企业埃及分公司工作过几年，多年来一直关注中文教育，给自己起了中文名叫王穆。2015年，王穆建立了“我说中文”网站，专门整合互联网资源为阿拉伯国家的中文爱好者提供语言学习机会。近年来，AI技术和人工智能的迅速发展，给王穆带来了新启示。经过一番研发与筹备，今年，王穆启动了“我说中文”App，借助AI技术，用户可以更高效学习中文语法规则、生词，还可以与AI进行实时中文交流，联系会话技巧。王穆说，现在App仍处于起步阶段，只上线了四个主题。将来，他会把更多的创意应用到研发中。他认为，AI技术的赋能，将会让阿拉伯用户在学习中文时享受更多便利和选项。

总之，无论从阿拉伯国家的政策层面，还是中文热的亮眼数据，都能看到阿拉伯人对学习中文的重视。在阿拉伯人看来，中文是未来的语言。所以，现在越来越多的阿拉伯儿童开始学习中文。这无疑让我们对中阿关系、中阿文明交流的未来更有信心。随着共建“一带一路”的顺利推进和阿拉伯国家“向东看”系列政策的明朗，中阿双方必定会持续推进民心相通、文明互鉴，携手重写古丝绸之路新篇章。在这个过程中，中文教育无疑会起到不可替代的作用。

（作者是人民网阿拉伯文频道外籍专家）

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