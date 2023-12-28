本报记者 张志文 任皓宇

为期3天的第十五届中国（阿联酋）贸易博览会近日在阿联酋迪拜落幕。本次展会布展面积7万平方米，近2500家中国外贸企业参展，涵盖建材家居、纺织服装、家用电器与消费电子、工业装备和零部件、电力新能源等八大领域。展会期间，多国客商云集，反映出中国与中东国家经贸关系持续升温。

近年来，阿联酋、沙特阿拉伯等中东国家大力发展可再生能源。展会上，中国企业展示的节能环保产品和技术备受青睐。在电力新能源展区，电动汽车充电桩、户外移动电源、太阳能充电装置等产品吸引众多采购商驻足。

“中东国家积极推动电动汽车产业发展，充电桩是必不可少的配套设施。”小蓝快充新能源科技（深圳）有限公司总经理李小平介绍，公司带来了交流充电桩、一体式直流充电桩、超级充电桩等产品，为客户提供了个性化、定制化的充电桩及多语言版本充电平台，可满足多种场景需要，吸引不少采购商前来洽谈。

将双手放在窗户上，感受热源照射下的隔热效果；一端连接制冷机器，触摸另一端，感受不同门窗系统的保温效果……在广东欧大师家居科技有限公司展位，采购商们切身感受中国门窗产品的节能环保优势。“大家的合作意愿很强烈。我们每天都收到许多询价单。”欧大师海外业务负责人涂亚翔说。

惠州锂源新新能源有限公司展出了锂离子电池、家庭储能系统以及一体化电源解决方案等。“通过参加展会，很多采购商与我们交换了联系方式，有的直接下了订单。我们期待为地区绿色低碳发展提供助力。”该企业负责人贺春梅对记者说。

在家纺展区，中企带来的凝胶睡眠产品吸引了不少客商的目光。他们纷纷向企业负责人详细了解产品原料和性能特点，表达出与中国同行的合作意愿。“我的工厂使用了很多中国设备和中国原材料。”一名来自埃及的客商表示，希望在展会上找到更多优质原材料，也期待在母婴用品行业发现新的商机。他说：“在中东地区，从日常生活到工业生产的很多产品都来自中国。中国可靠的供货渠道，为维护全球产业链供应链稳定作出重要贡献。”

“从智能家居到儿童玩具，再到纺织产品，中企带来了更多符合当地市场需求的新产品新技术，广受欢迎。”迪拜纺织商会秘书长萨楚·曼瓦尼告诉记者，“借助展会平台，许多企业同行深入交流洽谈，中东国家与中国持续拓展合作商机。”

阿曼采购商巴赫里告诉记者，中国制造业基础雄厚，很多产品的科技含量逐步提升。在面向中东地区销售时，还根据客户需求进行了优化，因此市场认可度不断提高。一名阿联酋客商表示，近年来，中国外贸企业快速成长，不仅产品质量提升、款式日益多样，对外沟通能力也大幅提升。

展会承办方浙江米奥兰特国际会展公司董事长潘建军表示，经过多年发展，中国（阿联酋）贸易博览会已成为中国与中东国家深化经贸合作的有效平台。

“中国在全球贸易中发挥着重要作用。”沙特科研与知识交流中心研究员萨迪克表示，中国高度重视科技创新，新产品新技术不断涌现，既推动了自身经济发展，也为世界经济复苏提供助力。

(责编：于洋、徐祥丽)