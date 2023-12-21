中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。回首2023年，面对人类共同挑战，中国用一个个实际行动，为世界经济复苏和增长注入更多动力，为推动全球发展作出巨大贡献。面向未来，中国将同各方一道，继续唱响和平发展的时代强音。