何露杨

2023年是中国和巴西关系史上的重要一年。今年是两国建立战略伙伴关系30周年，卢拉总统执政百日之际成功访华，同习近平主席举行战略性会晤，为双边关系发展擘画新的蓝图。明年将迎来两国建交50周年，中巴关系继往开来，大有可为。

2023年，中巴保持密切高层交往，有力提升双边政治互信，两国领导人从战略高度和长远角度引领开辟中巴全面战略伙伴关系新未来。1月2日，习近平主席致函祝贺卢拉就任巴西总统，强调中巴关系已成为发展中大国关系典范，具有丰富的内涵和广阔的前景，期待同卢拉总统携手努力，引领和推动中巴全面战略伙伴迈向更高水平。4月12日至15日，卢拉总统应邀来华进行国事访问，同习近平主席深度战略沟通，就中巴关系和各领域合作达成重要共识。访问期间，两国元首共同见证签署贸易投资、数字经济、科技创新、信息通信、减贫、检疫、航天等领域多项双边合作文件。双方发表了《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》，强调将继续推动对话交流，深化在减贫、社会发展和科技创新等领域合作，拓展在环保、应对气候变化、低碳经济和数字经济等新领域合作。中巴双方还发表了《中国—巴西应对气候变化联合声明》，重申两国在气候变化议题上的共同立场、原则及合作方向，并决定在中国—巴西高层协调与合作委员会下设立环境和气候变化分委会。10月20日，习近平主席会见巴西众议长里拉，双方就加强两国发展战略对接与推动中巴交流合作达成共识。

与此同时，两国继续推进在地区和国际事务中的对话与协调，加强在联合国、二十国集团以及金砖国家等多边机制下的交流合作，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。8月24日，在中巴元首的支持与见证下，沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚等六国获邀加入金砖国家合作机制，金砖国家的代表性和影响力大幅提升。除了中巴应对气候变化的联合行动外，两国在全球安全治理议题上强化协作，不仅在元首会见时就乌克兰危机的政治解决达成共识，还就巴以冲突问题密切协调与配合，在安理会框架下合力推动局势缓和。不仅如此，在双方的共同努力下，11月21日，金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会举行，会后发表联合声明，为推动解决巴以问题发出“金砖”之声。

2023年，中巴经贸关系持续深化，双边贸易稳步发展，投资合作日趋多元化。自2009年起，中国已连续14年成为巴西最大贸易伙伴。根据巴西政府官方数据，今年1至8月，中巴贸易总额突破1000亿美元，创下1997年有相关统计数据以来同期最高纪录。2023年1—11月，巴西对华出口同比增长14%，双边贸易额达1459亿美元，为巴西带来474.4亿美元盈余，中国继续稳居巴西第一大出口对象国和第一大进口来源地。巴中企业家委员会（CEBC）最新报告显示，2007年至2022年，中国在巴西进行的235个项目中总共投资了716亿美元。2022年，中国对巴西新增投资项目达32个，同比增长14%，涉及电力能源、信息技术、汽车制造、基础设施、农业、纺织等多个领域。中国人民银行2月7日宣布，中国人民银行与巴西中央银行日前签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

2023年，中巴人文交流合作持续推进，智库、高校、媒体、企业等社会各界不断加强对话，双边关系的民意基础更加夯实。今年以来，双方围绕全球发展与治理、文明交流互鉴、中国式现代化、绿色能源发展与合作等议题开展了系列学术研讨与经验交流，首届中国—巴西省州经贸合作研讨会成功举办，巴伊亚联邦大学孔子学院顺利揭牌。中国在巴企业在推动当地经济发展、创造就业岗位的同时，积极履行社会责任、投身公益事业。今年2月，国网巴电公司在北大河州若昂卡马拉市设立的苦咸水淡化公益项目举行投产仪式，以中国自主产品和先进技术解决了当地3个原住民社区3000余人的饮水问题，成为中国在巴企业积极融入当地社会、双边务实合作造福巴西人民的生动案例。

2024年将迎来中巴建交50周年，这为两国推动双边关系迈上新台阶提供重要契机。发展是卢拉政府的核心议题，面对变乱交织的世界，两国可积极推动共建“一带一路”倡议同巴西“再工业化”和新版“加速增长计划”对接，助力推动两国现代化进程；通过举办庆祝建交50周年系列活动，促进中巴友好交往，深化传统友谊、增进民心相通。

作为2024年二十国集团轮值主席国，卢拉总统近日公开表示，与饥饿贫困和不平等作斗争、可持续发展和全球治理改革是巴西开展二十国集团工作的三大优先事项。 为此，中巴可进一步加强在抗击饥饿和贫困方面的交流互鉴，释放绿色经济与可持续发展领域的合作潜力，密切二十国集团等多边机制下关于全球治理改革的协调配合，一道为国际社会应对全球挑战贡献力量，不断丰富中巴全面战略伙伴关系的内涵。

（作者为中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系研究室助理研究员、巴西研究中心副秘书长）

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