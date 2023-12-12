翟崑

12月12日至13日，中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问，此访进一步织密两党两国关系。此次访问是对两党两国传统友谊的深化赓续，是两党两国均面临关键历史机遇背景下推进社会主义事业、共谋合作发展、维护地区以及世界和平稳定，打造具有战略意义的命运共同体的标志性事件。

首先，两党两国关系持续深化提升。自两国建立全面战略合作伙伴关系以来，双边关系持续稳定发展。如今中越双方致力构建具有战略意义的命运共同体，标志着在政治领域的相互尊重和信任达到新高度，经济互利共赢更加紧密，文化交流更加频繁，文明和智慧得到更好传承和发展。同时，中越在国际舞台上携手合作，共同面对挑战，维护地区和世界的和平与稳定。这样的合作框架为两国人民带来了更多福祉，也为世界的和谐发展贡献了力量。

其次，立体化交往格局不断夯实稳固。两国之间已经形成富有特色、卓有成效的政党、政府部门、立法机构、地方政府和民间组织的立体交往格局。两国政党之间的交流加深了对彼此治国理政理念的理解和相互借鉴。两国政府部门之间的合作在经济发展、文化交流等方面取得实质进展。两国立法机构增强互动，在法律法规制定上相互学习，促进社会主义法治建设。地方政府合作极大丰富了两国合作的具体内容，细化了双方合作的政策和措施，也增添了双边合作的创新性和粘性。民间组织的参与为两国关系发展注入新活力，增进民众间相互理解，有力促进了民心相通。这种立体化的交往格局不仅在双边层面上取得更多实质性成果，也在区域乃至全球层面上发挥更大的影响力，共同推动人类命运共同体建设。

最后，战略规划对接赋予合作持续动能。中越签署“一带一路”倡议与“两廊一圈”合作对接文件，标志着两国在发展战略上实现了更深层次的对接，推动农产品、互联互通、高科技、旅游等领域的务实合作走向深入，推动战略合作进入更全方位、高质量发展阶段，为两国乃至地区繁荣稳定带来新机遇。可以说，双方发展战略规划对接深层次合作，已织就一张覆盖多领域、利益共享的合作网络，为两国人民带来了更加美好的未来。

习近平总书记此次访问越南有助于中越两国并肩打造具有战略意义的命运共同体，为两党两国关系锚定了发展的新航向。同时，也有助于推动两国深化和平、繁荣和命运与共的新时代中越全面战略合作伙伴关系，对地区谋求合作发展共赢和探索和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化道路具有典型意义。

（作者是北京大学国际关系学院教授，区域与国别研究院副院长）

(责编：王禹蘅、吴成良)