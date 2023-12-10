杨成玉

12月7日，第二十四次中国—欧盟领导人会晤在北京成功举行。习近平主席会见来华参会的欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。李强总理同米歇尔和冯德莱恩共同主持会晤。

作为中国和欧盟之间最高层级定期沟通机制，中国—欧盟领导人会晤每年一次轮流在欧洲和中国举行。此次会晤恰逢中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年、中欧领导人会晤机制建立25周年，也是自2019年以来，中欧领导人首次恢复线下面对面会晤，成果丰硕。

本次中国—欧盟领导人会晤引领中欧关系行稳致远。四年以来，国际形势发生深刻变化，新冠疫情和乌克兰、中东等地区热点问题对中欧双方带来深刻影响。欧方地缘政治和经济韧性考量进一步加深，对华合作者、竞争者和制度性竞争对手的“三重定位”为中欧关系带来不确定性。在地缘政治、地缘经济比较严峻的大背景下，中欧双方领导人以开诚布公的态度寻求对话，朝着有利的方向升华双边关系，消除了很多战略方面的误解。站在中欧建立全面战略伙伴关系20周年的新起点，本次会晤发挥了领导人会晤的引领作用，夯实政治基础，加强战略性沟通，以建设性对话增进了理解。

本次会晤也为中欧务实合作起到促进作用。经贸领域合作是中欧关系的压舱石。欧盟曾连续16年为中国第一大贸易伙伴，是中国重要的外资、技术、中间产品来源地及出口目的地。长期以来，中欧发挥产业互补优势，取得了很好的互利共赢效果。本次会晤中方提出将欧盟作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴，符合中欧经贸合作追求互利共赢、实现共同发展的共识。同时，本次会晤加深了双方在绿色、数字、人工智能、地理标志等领域的共识，为务实合作带入更多增量。

同时，本次会晤为世界稳定繁荣提供正能量。中欧地处欧亚大陆两端，作为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，在当前动荡加剧的国际形势下，中欧关系具有战略意义和世界影响，关乎世界和平、稳定、繁荣。本次会晤进一步强调了双方在联合国、二十国集团等多边框架内加强沟通和协调，“一带一路”倡议与“全球门户”计划对接为帮助发展中国家加快发展，重申了坚持多边主义，反对阵营对抗，推动政治解决国际和地区热点问题。双方对事关人类未来的重大问题开展对话和合作，将为增进全人类福祉、应对全球性挑战作出贡献。

进一步看，时隔四年后，中欧领导人通过面对面的方式，进一步明确了多边主义、全球化的重要性，坚定了双边务实合作对彼此产业链供应链稳定的重要性，证明了开诚布公对话对人类未来的重要性。站在中欧建立全面战略伙伴关系20周年的新起点，彼此尊重，求同存异，相向而行，必然是两大文明之间的时代选择。

（作者是中国社会科学院欧洲研究所副研究员）

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