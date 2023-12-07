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2023年“读懂中国”国际会议12月1日至3日在广州举办。600余名中外嘉宾参会。与会者表示，世界各国相互依存，人类命运紧密相连，各方应共同应对全球性挑战。中国式现代化事业稳步推进，中国推动高质量发展，将为世界提供新机遇——

读懂中国式现代化的故事

本报记者 林子涵
2023年12月07日08:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图①：来自哈萨克斯坦的教师在天津职业大学参加鲁班工坊师资培训。
　　刘东岳摄（人民视觉）
　　图②：中企承建的科特迪瓦苏布雷水电站。
　　新华社发
　　图③：中国专家在巴布亚新几内亚传授菌草和旱稻技术。
　　新华社发
　　图④：安徽省芜湖市繁昌区平铺镇新塘村的渔光互补光伏电站电池板。
　　肖本祥摄（人民视觉）
　　图⑤：巴基斯坦瓜达尔港。
　　艾哈迈德·卡迈勒摄（新华社发）
　　图⑥：广州港南沙港区。
　　新华社发

　　珠江畔，江海汇流。

　　12月初，来自30多个国家和地区的嘉宾会聚花城广州，参与2023年“读懂中国”国际会议（广州）。在中国对外开放的“南大门”，各国政界、学界、智库、企业界和国际组织的代表共话中国与全球发展议题。

　　12月2日，国家主席习近平向2023年“读懂中国”国际会议（广州）致贺信。习近平指出，读懂中国，关键要读懂中国式现代化。今天，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，推动构建人类命运共同体，中国的前途命运和人类的前途命运紧密联系在一起。我们坚持以高水平开放促进高质量发展，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。我们坚定不移致力于扩大同各国利益的汇合点，不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。中国期待同各国携手努力，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。希望与会嘉宾为促进中国与世界交流合作、实现共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体贡献力量。

　　“读懂中国”国际会议由中国国家创新与发展战略研究会、中国人民外交学会、广东省人民政府联合主办，本届主题为“百年变局下的中国新作为——扩大利益汇合点，构建命运共同体”。

　　围绕大会设置的议题，中外人士展开探讨。中国式现代化对世界利在何处？如何读懂中国式现代化的故事？中国与世界的利益交汇点在哪里？

　　

　　立己达人——

　　“中国改变了自己，也改变了世界”

　　会议期间，香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年提到这样一组数据：当今世界，完成工业化的发达国家和地区的人口总和不到10亿人。中国式现代化将实现14亿多人口整体迈入现代化社会，其规模超过现有发达国家的总和，这将彻底改写现代化的世界版图。

　　“人口规模巨大的现代化，这是中国式现代化的显著特征。中国人口整体迈进现代化，意味着世界上迈入现代化的人口将翻一番多。在此过程中，中国改变了自己，也改变了世界。”郑永年说。

　　不久前，一则来自“世界屋脊”的消息，为“中国发展、世界改变”写下生动注脚。得益于今年开展实施的“光伏+采暖”项目，西藏自治区那曲市聂荣县尼玛乡的村民最近用上了“零费用”的光伏供热暖气片。从牛粪取暖、围炉取暖到光伏采暖，当地村民感受到现代化生活条件带来的暖意。同样的暖意，今冬也出现在河北的山沟中、出现在蒙东高寒的村镇里。据统计，截至2022年底，中国北方地区清洁供热率超过70%，对相关地区秋冬季空气质量改善的贡献率达30%以上。中国广大农村地区暖气片的变化，折射了中国农村生产生活条件改善，牵动着光伏产业链和全球清洁供热市场，也关乎联合国2030年可持续发展目标的第七个指标：可承受的清洁能源。

　　“中国发展不仅对本国人民有益，也对世界人民有益。”埃及前总理伊萨姆·沙拉夫表示，10多年来，中国经济社会发展取得显著成就，创造了举世瞩目的发展奇迹。作为人口大国，中国的现代化发展将有力推动世界发展。

　　“不同于西方现代化，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。”中国外文出版社英国籍专家大卫·弗格森说，中国在推进现代化发展中增进全体中国人民的福祉。中国坚持包容性发展，人人都能享有发展成果。

　　新的改变正在进行。不久前，在广州南沙海港，一批崭新的国产新能源汽车被运往码头前沿装卸区，登上外贸滚装船，前往东南亚；同一时期，一批锂电池也在东莞整装待发，准备搭乘中欧班列，运往海外。这些年，以新能源汽车、锂电池、太阳能电池为代表的中国外贸“新三样”，在国际市场表现亮眼。不少高端制造业产能落地海外，塑造了新的增长极。

　　“目前，中国的新能源车已经占全球的60%以上，连续8年全球产销第一。中国新能源汽车产业的发展，既为中国制造业自身转型升级开辟了赛道，也引领着全球汽车产业向电动化、智能化的方向转型升级。”广州汽车集团股份有限公司党委书记、董事长曾庆洪表示。

　　中国国家创新与发展战略研究会创始会长、学术委员会主席郑必坚表示，中国经济正在转型，经历从“高速度”向“高质量”的转变。在高质量发展中实现中国式现代化，是百年变局下中国的新作为。

　　“中国式现代化的图景正在逐步变为现实。”埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅说，“中国正基于经济社会的发展经验，持续推动与世界的互利互动。”

　　立己达人，这是人们眼中，中国式现代化的普惠意蕴。

　　弘义融利——

　　“中国式现代化与世界现代化实现了相互促进”

　　巴基斯坦参议院国防委员会主席、巴中学会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德在会上和记者们分享了3个故事。

　　第一个故事关于瓜达尔港。这个曾经名不见经传的小渔村，在共建“一带一路”倡议带动下，港口物流通道从无到有，停靠船只不断增加，如今，已成为重要的地区物流枢纽和产业基地。第二个故事发生在塔尔沙漠。干旱是当地贫困的主要原因。得益于中国煤电技术，当地建成塔尔煤田一区块煤电一体化项目，每年可提供稳定电力，助力经济发展。第三个故事有关卡洛特地区。去年6月，由中企承建的卡洛特水电站建成投运，总装机容量720兆瓦，可满足当地约500万人口用电需求。

　　上述3个故事是中国推进国际发展合作的缩影。赛义德说，过去10年，中国在巴基斯坦的道路、能源、人力资源和信息技术基础设施等方面投资260亿美元，为巴基斯坦创造了25万个工作岗位，提供了8000兆瓦电力，建成了800公里道路和高速公路。中巴经济走廊的故事表明，共建“一带一路”倡议深刻蕴含共同发展理念，改变了“国强必霸”的陈旧逻辑。

　　不止中巴经济走廊等“大动脉”，“鲁班工坊”“光明行”“菌草”等“小而美”项目也在向“全球南方”释放红利。

　　2020年以来，中国与世界银行合作，帮助东非国家培养数字技术、农业、能源、航运等当地支柱性产业的技术骨干。同时，中国陆续实施“中非高校20+20合作计划”等项目，为发展中国家的教师群体提供短期进修等学习机会，培养了一批发展中国家急需的减贫人才。

　　英国著名学者、清华大学客座教授马丁·雅克高度评价中国在促进国际发展合作等方面的务实举措。“中国式现代化包含开放性，这在共建‘一带一路’的实践中表现亮眼，也在中国与发展中国家的交往中得以展现。中国的现代化转型为发展中国家带来了新机遇。”马丁·雅克说。

　　“中国始终奉行双赢、多赢、共赢，在实现自身发展的同时给世界带来机遇。”大卫·弗格森说，“通过共建‘一带一路’，中国式现代化与世界现代化实现了相互促进。”

　　奥地利前总理沃尔夫冈·许塞尔说，中国的和平崛起有助于世界发展，不仅帮助了发展中国家，对发达国家也有利，有望使全球摆脱贫困难题、走向繁荣富裕。

　　“构建人类命运共同体，这一理念和共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一道，向世界传递了团结合作、携手应对挑战的信心。”巴基斯坦前总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”社会组织主席扎法尔·乌丁·马哈茂德说。

　　弘义融利，这是人们眼中，中国式现代化的开放胸怀。

　　兼济天下——

　　中国新发展为世界带来新动力、新机遇

　　当前世界，传统安全与非传统安全问题交织叠加，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字日益凸显。当世界为困扰自身的种种问题寻求答案时，“中国不能缺席”已经成为多数人的共识。

　　今年以来，从中俄元首会谈，到沙特、伊朗的北京对话，再到中法欧三方会晤，中国的和平外交赢得国际社会普遍赞誉；从中国—中亚峰会、金砖国家领导人第十五次会晤，再到中美元首旧金山会晤，全球聚焦中国，期待中国为动荡变革的世界注入确定性、提升稳定性。

　　伊朗政治与国际问题研究院副院长哈利勒·希尔古拉米表示，中国提出的三大全球倡议，主张平等、互鉴、对话、包容，尊重不同国家人民对自身发展道路的探索。以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，将推动对话和合作取代霸权思维。

　　喀麦隆驻华大使馆副武官埃图阿·朱利安·弗雷迪表示，中国提出的全球安全倡议有助于国际社会合力应对地区冲突和危机。长期以来，中国积极参与联合国维和行动，与非洲国家开展海上安全合作，为促进非洲的稳定和发展作出了重要贡献。

　　同时，面对单边主义、保护主义、民粹主义抬头，以及各种逆全球化和贸易碎片化冲击，中国也在努力廓清和祛除笼罩在全球产业链供应链的阴霾。

　　从进博会、广交会，到链博会，中国再次向世界传递了推进高水平开放、推动构建开放型世界经济的明确信号。

　　“中国市场广阔，不断吸引外国资本到中国建立合资企业或外资企业。”伊萨姆·沙拉夫说，“在上个月举行的广交会上，中国为各国产品提供了展销机会，有利于激活国际市场需求。”

　　比利时前首相伊夫·莱特姆认为，中国坚持开放发展、推动构建开放型世界经济，对复苏乏力的世界经济是重大利好。“中国坚定推进高水平开放、高质量发展，将为世界经济注入新动力，各国将分享到更多中国经济增长的红利。”伊夫·莱特姆说。

　　美国布鲁金斯学会高级客座研究员克里斯托弗·托马斯表示，中国是一个大市场，给跨国企业投资兴业带来巨大机遇，在先进制造业、高科技等领域，中国市场将为外国企业提供广阔的发展空间。

　　葡萄牙前就业部长、欧洲进步研究基金会主席玛丽亚·若昂·罗德里格斯表示，如今全球正向工业3.0迈进，全球供应链可能重组，在这个紧要关头，“脱钩断链”不可能实现，“脱钩断链”也不是欧盟的立场。在加强开放方面，中欧之前有广阔合作空间。

　　“过去几十年来，中国展示了世所罕见的发展速度和发展成就，走出了具有中国特色的现代化道路。今年，预计中国将实现自身5%的经济增长目标。作为世界第二大经济体，中国仍是推动世界经济增长的最大引擎。”马丁·雅克说。

　　随着全球气候变化加剧，极端天气事件近年来频频发生。气候变化背景下，全球粮食安全、水安全、贫困及绿色发展问题持续引发国际社会思考。此外，随着生成式人工智能发展，全球科技议题也引起越来越多关注。

　　“面对全球性的变革和挑战，没有国家能独善其身。”沃尔夫冈·许塞尔说，“我们生活在同一个地球上，彼此相互关联。在应对气候变化等多个领域，中、美、欧都需要携手，实现互利合作。”

　　美国乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什谈及多次来华访问的经历，谈到对中国推进生态文明建设的现代化成就印象深刻。他表示，中国在清洁能源、电动汽车等领域走在世界前列，美中合作，可以加快推动绿色能源技术在更多国家落地，为全球应对气候变化作出更大贡献。他呼吁各方进一步减少贸易壁垒，让中国绿色产业惠及更多国家的民众。

　　“当今世界面临诸多挑战，欧亚深化合作比以往任何时候都更重要。”匈牙利央行副行长巴纳巴斯·维拉格表示，中国在可持续发展方面拥有许多关键技术，如清洁能源、新能源汽车、生物技术等。加强欧洲与中国在贸易、应对气候变化和可持续发展方面的合作，将使双方受益，也将推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

　　“中国在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。”观点的交流碰撞中，国际社会读懂了这样的信息。

　　计利当计天下利。中国式现代化的襟怀，正在不断激发世界回响。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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