中国日报网11月29日电 中国外交部近日宣布，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙以及马来西亚六国持普通护照人员试行单方面免签政策。欧洲各界人士欢迎此消息，认为中国此举展现出更加开放的姿态，让人们看到了中国坚持敞开大门搞建设的美好前景。

德国驻华大使傅融（Patricia Flor）在社交媒体平台写道：“这一决定将在前所未有的程度上为德国公民前往中国带来便利。无论是在华的商务人士、旅游人士、德中协会以及从事其他双边项目的朋友，这都是一个欢乐时刻。”

法国外长科隆纳也表示：“我的同事王毅在我访问之际宣布了一个很棒的消息！前往中国停留不超过15天的法国人将免签。”

路透社报道称，中国外交部宣布，2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。

德国工商总会外贸负责人弗尔克·特莱尔称赞该消息是一个重要的信号，“可以促进旅游业，推动德中企业交流和人员交往”。

美联社报道称，中国欧盟商会表示此举将有助于提振商业信心。“（中国）正在采取措施促进人员交流，这是一个积极的信号。”

中国欧盟商会还表示，希望更多的欧洲国家能很快获得同样的免签入境待遇。在一份声明中，该协会称此举是“切实可行的改善，也将增强商业信心”。

另据欧洲新闻网报道，此新政释放了中国进一步对外开放、欢迎更多游客到访中国的积极信号。

报道称，上海仍然是欧洲人最喜欢的旅游目的地，其次是北京、广州和深圳。海南海滨城市海口，四川省省会成都都是新兴旅游目的地。

据了解，2023年以来，中国相继出台多项优化入境游发展的措施。中国外交部宣布，对符合条件的申请人临时性免采指纹，减少7个大项、15个子项外国人来华签证申请表填报内容。国家移民管理局在全国77个城市99个对外开放口岸开展口岸签证业务，并优化过境免签及区域性入境免签政策。

（来源：中国日报网）

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