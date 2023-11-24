王磊

作为新兴经济体和发展中国家的代表，金砖国家积极参与和应对世界范围内重大政治经济问题，致力于推动全球治理体系的建设性变革，为世界和平稳定与繁荣发展勇担重任。11月21日，金砖国家领导人巴以问题特别视频峰会召开，与会领导人就应对巴以新一轮冲突造成的挑战并持续推动巴以问题公正持久解决展开交流，协调立场，发出呼吁，达成共识，并采取积极行动，发出清晰的正义之声、和平之声。

特别视频峰会上，金砖国家不仅对当前巴以局势表示了严重关切，更从当前、长远和保障等三个层面提出了让冲突尽快降温和从持久解决巴以问题的正确主张。金砖国家的主张关切人民，谴责一切针对平民的暴力和袭击，要求对民众提供切实安全保障，并确保人道主义援助通道的顺畅；金砖国家的主张遵循多边主义的基本原则，要求必须根据国际人道法，强调要通过对话的方式解决争端，要放弃以暴易暴陈旧思维的桎梏；金砖国家的主张关切未来，呼吁国际社会推动落实“两国方案”，支持公正解决巴勒斯坦问题。

这次特别视频峰会是在8月金砖国家领导人约翰内斯堡会晤正式通过新一轮扩员决定之后举行的首场领导人会晤，标志着金砖国家正式从五国迈入了十一国的新阶段。历史性扩员之后的金砖国家能否继续保持合作的强劲？“大金砖合作”能否继续高效达成共识？这都是备受关注的议题。本次特别视频峰会的顺利召开并就巴以局势如此重大而复杂的问题发布的《联合声明》，充分证明了金砖国家合作的机制建设已经取得了重大进展，金砖国家建章立制的成效十分突出，金砖国家战略伙伴关系互信的基础进一步加强，开放包容合作共赢的金砖国家精神已然深入金砖国家合作机制之中。

金砖国家打造的“三轮驱动”合作模式，持续推动在政治安全、经贸财金、人文交流等领域的合作。本次特别视频峰会，充分显示了金砖国家驾驭地区安全问题和重大国际热点问题的能力，展现了金砖国家对推动构建一个更加安全、公正、稳定、繁荣、可持续发展的人类命运共同体的责任担当，扩员后的“大金砖合作”不仅规模得到了提升，将在国际政治经济更广泛领域发挥更大的作用，作出更多的有效的贡献。

习近平主席在特别视频峰会上发表了《推动停火止战 实现持久和平安全》的重要讲话，提出的三个“当务之急”表达了中方对巴以局势的高度关切，对巴以冲突循环往复爆发的根本原因的分析和解决巴以问题根本出路的洞见，立足当下，拨云见日，在把握历史规律基础上指明了推动巴以问题得到全面、公正、持久解决的正确方向。中方的立场得到了与会金砖国家领导人和外长的高度认可和赞同，充分展现了中方对推动解决巴以问题和进一步加强金砖国家团结合作、维护共同利益的努力，也是中国在金砖国家内持续发挥事实性引领作用的体现。

作为世界上最重要的新兴大国，更作为发展中国家的重要代表，同时也作为“全球南方”国家的天然成员，中国持续推动金砖国家积极参与和改革全球治理体系，在国际舞台上积极捍卫新兴市场国家和发展中国家的利益。在中国的持续推动和正确引领下， “大金砖合作”团结一致、携手努力，就巴以问题发出正义之声、和平之声，非常及时、非常必要，也将开创金砖合作的新时代。

（作者系北京师范大学金砖国家研究中心主任）

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