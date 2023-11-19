人民网罗马11月18日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：当地时间17日，浙江省委常委、宁波市委书记彭佳学，中国驻塞尔维亚大使李明，以及塞内外贸易部部长莫米洛维奇前往塞尔维亚欧亚商贸中心视察指导。塞尔维亚内外贸易部助理副部长阿达莫维奇，宁波市委常委、秘书长赵海滨，新贝尔格莱德自治市市长博万，中驻塞使馆领侨处主任卫真等陪同。

中塞政府代表与塞尔维亚欧亚商贸中心代表合影。 塞尔维亚欧亚商贸中心供图

彭佳学与李明感谢莫米洛维奇一行冒雨支持浙江企业、中国企业。彭佳学强调中塞双方互惠互利，合作共赢，欧亚商贸中心是中国现代企业的典范，希望欧亚商贸中心能充分发挥示范性引领作用。李明表示使馆是大家的坚实依靠和温暖港湾，驻塞使馆将始终践行“外交为民”理念，全心全意服务广大侨胞。

莫米洛维奇指出，最近中塞两国签署自由贸易协定，塞尔维亚国民议会已完成批准程序。而今，自由贸易协定第一批成果——这个总面积超过34,000平方米的商贸中心建设已见雏形，欧亚中心项目不仅有众多中国公司参与，也有本地公司将在此投资并推出其产品，他对欧亚商贸中心所取得的成就表示祝贺。同时，他向宁波市代表团表达诚挚的感谢，塞尔维亚对中国出口的产品90%以上通过宁波这座港口城市进入中国，希望今后继续加强、深化中塞两国贸易合作和经济交流。

欧亚商贸中心董事长邹军伟感谢中塞领导对欧亚商贸中心关心和支持，此次视察指导给欧亚商贸中心指明方向——欧亚商贸中心将充分把握中塞自贸协定和“一带一路”倡议所带来的历史性机遇，积极发挥纽带桥梁作用，携手中塞友商共同努力，回报社会、造福两国人民。

欧亚商贸中心位于塞尔维亚贝尔格莱德新区，总建筑面积3.47万平方米，由两栋单体及地面停车场组成，包括470多间商铺和430个地上停车位。两期工程竣工后，该项目将成为巴尔干地区最大的中国商城。

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