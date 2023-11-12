中美两国元首时隔一年再次面对面会晤，对推动中美关系真正稳下来、好起来具有重要意义，对携手应对全球性挑战、推动世界和平发展亦具有重要意义

应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。这是习近平主席时隔6年再次到访美国，也是中美两国元首时隔一年再次面对面会晤，意义重大，举世瞩目。

中美关系是世界上最重要的双边关系。中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运。元首外交对两国关系发展发挥着不可替代的战略引领作用。2021年2月以来，习近平主席多次同拜登总统通电话、会晤，着力引领中美关系沿着正确轨道向前发展。习近平主席2021年11月在同拜登总统举行视频会晤时指出：“未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。”中方对美政策一以贯之，就是坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。中方愿在此基础上同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前。

去年11月，习近平主席同拜登总统在印度尼西亚巴厘岛举行会晤，达成一系列重要共识，对中美关系产生重要深远影响。中美元首巴厘岛会晤明确了一个方向，就是要防止中美关系脱轨失控，找到两个大国正确相处之道；确定了一个框架，就是要共同探讨确立中美关系指导原则或战略性框架；启动了一个进程，就是要将两国元首重要共识落到实处，管控和稳定中美关系。近一段时间，中美双方落实两国元首巴厘岛会晤共识，增加高层互动，启动一系列对话机制，激活地方、民间、人文等多个领域交流合作，双边关系出现止跌企稳的势头。

中美两国元首时隔一年再次面对面会晤，对推动中美关系真正稳下来、好起来具有重要意义，对携手应对全球性挑战、推动世界和平发展亦具有重要意义。中美“重返巴厘岛、通往旧金山”，符合双方共同利益和国际社会普遍期待。

近年来中美关系跌宕起伏的经验教训表明，中美应该始终遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三原则。相互尊重是前提，和平共处是底线，合作共赢是目标。两国的差异过去有，现在有，今后还会有，但这不能妨碍中美求同存异、开展合作。中国不会成为另一个美国，美国也无法依照自己的好恶改造中国，两国相互尊重、相互包容是唯一选择。遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键。美方应摒弃冷战思维、对抗心态，以切实行动和具体政策弥补“行动赤字”，增加中美战略互信。合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，以竞争定义全部中美关系，既不尊重历史，也不符合事实。中美共同利益远远大于分歧，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。双方完全可以相互成就、共同繁荣，造福两国，惠及世界。

中美作为两个大国，肩负特殊责任，理应展现大国的胸怀、视野和担当。唯有本着对历史、对人民、对世界负责的态度，处理好中美关系，才能不断增进两国人民福祉，促进人类社会进步，为世界和平发展作出贡献。

对历史负责，就是要汲取历史经验，把握历史主动。历史是过去的今天，今天是未来的历史。无论是中美两国人民在世界反法西斯战争的烽火硝烟中同仇敌忾，共同捍卫和平与正义，还是建交以来两国关系历经风雨不断发展，造福了两国和世界，历史事实都一再证明，中美合则两利，斗则俱伤，合作始终是中美两国的最好选择。美方一些人炒作所谓“对华接触失败论”，背离历史真相。美方将中国定位为“最主要竞争对手”“最重大地缘政治挑战”等，不符合事实，是对历史的不负责任。大国竞争不符合时代潮流，更解决不了现实挑战。站在历史发展的关键当口，中美的每一个抉择都将为历史所公正记录。双方应该从历史发展的高度看待和处理彼此关系，共同探讨新时期两国正确相处之道，确保中美关系是推动历史进步的力量。

对人民负责，就是要正视共同利益，追求相互成就。近来，中美民间交往不断书写新的动人故事。“鼓岭之友”延续100年前的友谊佳话，“美中青少年学生交流协会”为中美青年友好交往积极行动，飞虎队老兵传承和弘扬中美合作的宝贵精神财富，费城交响乐团续写与中国人民之间跨越半个世纪的音乐友谊……加强交流、深化友谊、合作共赢是两国人民的共同期待和共同选择。中美关系近年来处于困难局面，这不符合两国人民的根本利益。“脱钩断链”的成本最终要由人民埋单，阻遏交流切断的是人民相知相亲的渠道，搞大国对抗牺牲的是人民的发展机遇。中美双方要想两国人民之所想、行两国人民之所盼，多走动、多对话、多交流，消融误解误判的坚冰，构筑相互了解的桥梁。

对世界负责，就是要倾听国际呼声，引领全球合作。中美两国是联合国安理会常任理事国、全球前两大经济体，经济总量超过世界1/3、人口总数占世界近1/4、双边贸易额约占世界1/5，对世界的和平、稳定与发展负有重要责任。世界进入新的动荡变革期，不确定、不稳定、难预料因素增多。国际社会普遍希望中美关系早日重回健康稳定发展轨道，为变乱交织的世界注入稳定性、确定性、建设性。放眼当前世界，全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题等都离不开中美协调合作。双方合力应对全球性挑战，不仅是世界和平发展之需，也是大国责任之所在。

百年未有之大变局下，每一个负责任的政治家都必须以信心、勇气、担当，回答时代课题，作出历史抉择。中美双方应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，朝着推动中美关系健康稳定发展相向而行、不断努力。

《 人民日报 》（ 2023年11月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)