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“世界的香格里拉”主题采访活动在云南正式启动

2023年11月14日16:56 | 来源：人民网-国际频道
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11月14日下午，“世界的香格里拉”主题采访活动在云南昆明启动。人民网记者 虎遵会摄

11月14日下午，“世界的香格里拉”主题采访活动在云南昆明启动。人民网记者 虎遵会摄

人民网昆明11月14日电 （记者杜明明、虎遵会）14日下午，“世界的香格里拉”主题采访活动在云南省昆明市正式启动，由15家媒体组成的采访团将深入迪庆藏族自治州开展相关采访，运用多语种和融媒报道的形式，生动讲述“世界的香格里拉”的故事。

迪庆，藏语意为“吉祥如意的地方”，是云南省唯一的藏族自治州，地处云南西北部，滇、藏、川三省交界。这里有高山峡谷、雪峰冰川、高原湿地、森林草甸、淡水湖泊、珍稀动物、珍贵植物等诸多奇异景观，被称为“地球物种基因库”“动植物王国”“天然高山生物园”“北温带植物体系的摇篮”“世界花园之母”。

党的十八大以来，迪庆州广大干部群众团结一心、感恩奋进，牢牢抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，保持民族团结进步、社会大局稳定、经济加快发展、民生持续改善、生态保护加强的良好局面，各项工作取得了全方位进步、历史性成就。

据介绍，“世界的香格里拉”主题采访活动将对滇藏铁路丽香段建设情况、普达措国家公园生态保护成效、传承2000多年的尼西黑陶制作工艺、维西县塔城镇旅游发展，以及香格里拉市社区工作等多方面内容进行实地采访。

此次采访活动由中央网信办网络传播局指导，云南省委网信办联动西藏自治区党委网信办、四川省委网信办、青海省委网信办、甘肃省委网信办共同举办。

(责编：于洋、刘慧)

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